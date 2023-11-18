В субботу, 18 ноября, в Риге прошла торжественная церемония возложения цветов в честь 105-го дня провозглашения независимости Латвийской Республики. Участие в церемонии приняли первые лица государства.

Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету.

Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие приветствовали стоя под звуки народного гимна Карлиса Бауманиса "Боже, благослови Латвию".

В честь годовщины провозглашения Латвийской Республики сегодня по всей стране пройдут праздничные мероприятия и концерты. В Риге состоится военный парад, торжественное заседание Сейма, а в 19:00 у памятника Свободы к народу Латвии обратится президент Эдгар Ринкевич, после чего состоится концерт "Голоса народа в песнях" и мультимедийное лазерное шоу.

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