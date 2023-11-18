В субботу в Риге прошел военный парад с участием около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов. Парадом командовал полковник Каспар Пуданс, а принимали — верховный главнокомандующий НВС, президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

В параде приняли участие военнослужащие из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии, которые несут службу в составе расширенного присутствия НАТО в Латвии.

В музыкальном сопровождении парада приняли участие оркестр штаба Национальных вооруженных сил, оркестр Морских сил и оркестр Земессардзе. Пехотные подразделения в сопровождении военных оркестров продолжили шествие по улицам Калькю, Бривибас, Бруниниеку до улицы Сканстес.

Парад завершился демонстрацией вооружения, техники и транспортных средств вооруженных сил Латвии и ее союзников, а также Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы.

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