Президент Эстонии Алар Карис поздравил Латвию с Днем независимости, который отмечается в субботу.

"Lai dzīvo Latvija! Хорошего Дня независимости, Латвия! - написал Карис в социальных сетях. - У Латвии и Эстонии общий путь, общее стремление к свободе. Мы друзья и соседи. В нашей истории много похожего, а в наших отношениях многое переплелось. Сегодня в честь Дня независимости наших латышских друзей перед канцелярией президента подняты флаги Латвии".

Кайтселийт также поздравил военизированную организацию Латвии с праздником.

"Аналогично Кайтселийту, в Латвии действует военизированная организация Земессардзе. Добровольные организации по гособороне Эстонии и Латвии много лет сотрудничают, что обеспечивает взаимные поддержку и сотрудничество на учениях, соревнованиях и в урегулировании кризисных ситуаций", - сообщил Кайтселийт в социальных сетях и поздравил южных соседей с Днем независимости.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram