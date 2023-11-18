В субботу, 18 ноября, тысячи людей приняли участие в факельном шествии в Риге. Как и в прошлые годы, мероприятие инициировало Национальное объединение.

Шествие состоялось в честь 105-й годовщины провозглашения независимости Латвии.

"В мире более 7000 языков, но родной язык у нас один. Планету населяют около 5000 народов, но лишь у пары сотен есть свои государства. Мир находится в шатком периоде перемен, поэтому не все так просто и на нашей земле, — написал в Facebook лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс.

"Сколько бы ни было неясности и неопределенности вокруг, в одном мы остаемся твердо уверены: Латвия — наш дом, который мы любим. Латвия — наша страна, она свята для нас. Наш долг — беречь и строить ее", — добавил политик.

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