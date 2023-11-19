Новых вариантов омикрон-штамма вируса, вызывающего "Covid-19", опасаться не стоит, так как они появляются каждые два-три месяца, сказал агентству ЛЕТА директор департамента анализа рисков и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Он отметил, что время от времени появляются новые штаммы вируса, что в определенной степени тревожит людей. В настоящее время, согласно данным мониторинга сточных вод института безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды "Bior", новый подвид омикрон-штамма SARS-CoV-2 JN.1, или "Пирола", обнаружен в сточных водах Салдуса, Юрмалы и Мадоны.

В то же время увеличилось число мест, где обнаружен выявленный двумя неделями ранее BA2.86, - в Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Саласпилсе, Даугавпилсе и на левом берегу Риги.

По словам эпидемиолога, новых штаммов опасаться не стоит, так как за последние два года не появилось новых вариантов, которые клинически были бы более тяжелыми по сравнению с другими. Напротив, вновь обнаруженные варианты вируса похожи друг на друга, отметил эпидемиолог.

"Омикрон протекает относительно легко, но он достаточно опасен для людей с ослабленным иммунитетом - людей старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Если иммунитет недостаточен для защиты, его необходимо повышать", - сказал Перевощиков.

Он отметил, что иммунитет, полученный в результате вакцинации, со временем снижается, и быстрее всего это происходит у людей из групп риска, поэтому им рекомендуется делать прививки от "Covid-19".

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