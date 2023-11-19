В Лиелварде реконструирован участок Даугавпилсского шоссе (А6) от границы города со стороны Риги до Кайбали (51,30–56,70 км), сообщает Латвийская служба дорог.

Работы в Лиелварде начались в августе прошлого года. В рамках работ были восстановлены конструктивные слои дороги, освещение, дренажная и дождевая системы, водопропускные трубы под дорогой и инфраструктура для пешеходов и велосипедистов. Также установлены новые технические средства организации дорожного движения.

В целях повышения безопасности дорожного движения внесены изменения в организацию дорожного движения в Лиелварде на пересечении Даугавпилсского шоссе (А6) с улицами Рембатес, Слимницас и Сколас — там установлены светофоры.

В местах, где пешеходы стремятся перейти дорогу, но их поток очень мал, переходы оборудованы дополнительным освещением и построен дополнительный участок тротуара.

По обеим сторонам шоссе по всему городу построена единая инфраструктура для пешеходов и велосипедистов с освещением, за исключением участка от Дравниеку до улицы Витолу и вдоль парка Рембатес (здесь освещение находится только на одной стороне шоссе).

В рамках проекта в Лиелварде восстановлена ​​инфраструктура существующих пешеходных дорожек и построены четыре новых участка, в нескольких местах построены пристройки, где установлены скамейки и урны для мусора, предоставленные самоуправлением Огрского района.

Также были перестроены автобусные остановки, а построенный в 1938 году мост через Румбиню был отреставрирован (сохранены нынешние арка и опоры моста). На участке у Даугавы берег укреплен щебнем, вдоль дороги установлены защитные барьеры.

Строительные дорожные работы выполнялись объединением поставщиков VIA и VIANOVA по ​​цене контракта 9,250 млн евро (с учетом НДС), строительные работы финансировались из государственного бюджета. Надзор за строительством осуществляла фирма SIA Būvju profesionālā uzraudzība. Автор проекта реконструкции — SIA Projekts EAE.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram