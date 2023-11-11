Со следующего понедельника, 13 ноября, вступят в силу значительные изменения в расписании поездов на Елгавском направлении, сообщает Pasažieru vilciens.

Изменения коснутся 56 рейсов — 28 из Елгавы в Ригу и 28 в обратном направлении. Изменения будут в силе до 9 декабря, чтобы предприятие Latvijas dzelzceļš могло выполнить необходимые работы по проекту "Модернизация железнодорожной инфраструктуры для увеличения скорости движения поездов" на участке Торнякалнс-Елгава.

Из-за этих работ изменения коснутся также 11 рейсов в Тукумс и одного на Скултском направлении.

Цель проекта — сократить время проезда между станциями и повысить безопасность движения на переездах. Latvijas dzelzceļš модернизирует более 100 километров железнодорожной инфраструктуры на участках Рига-Елгава и Лиелварде-Скривери. Планируется оборудовать железнодорожные переезды новыми системами сигнализации и автоматическими барьерами, перестроить геометрию путей и обновить контактные сети.

Расписание на сайте Pasažieru vilciens и в приложении уже включает эти изменения.

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