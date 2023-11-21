Судебная система в Латвии не обеспечивает справедливости. Такое мнение на пресс-конференции во вторник высказала представитель Общества пострадавших в Золитудской трагедии, политик "Согласия" Регина Лочмеле.

По мнению Лочмеле, рассмотрение этого дела ясно показывает, что в судебной системе Латвии существуют проблемы. Суд принимает решения "по букве закона", а не по принципам справедливости, поэтому пострадавшие, близкие погибших и общество могут не рассчитывать на справедливость.

Она напомнила, что на данный момент уголовное дело о Золитудской трагедии дошло до третьей судебной инстанции — Верховного суда, но когда суд его рассмотрит, пока неизвестно.

Лочмеле подчеркнула, что пострадавшие никогда не согласятся с приговором, в котором виновным будет признан только один человек, допустивший ошибку в расчете нагрузки на конструкции. По ее мнению, нужно шире оценивать то обстоятельство, что на тот момент в стране действовала система строительного надзора и контроля, которая это допустила, что и стало основной причиной гибели 54 человек.

Если по делу о трагедии будет осужден только строительный инженер Иварс Сергетс, пострадавшие рассмотрят возможность обращения против государства в гражданско–правовом порядке, возможно, через Европейский суд по правам человека. Как подчеркнула Лочмеле, она не может утверждать, что именно такой сценарий произойдет, но он обсуждается.

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