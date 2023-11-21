Во вторник, 21 ноября, правительство решило безвозмездно передать Украине еще восемь автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Автомобили предназначены для Министерства обороны Украины, в том числе армейских частей, воинскому подразделению Национальной гвардии и Центру специального назначения, а также совету села Матеевцы.

Общая предварительная рыночная стоимость восьми автомобилей, которые будут переданы Украине, составляет 37 850 евро.

Украине планируется передать Kia Sportage (предварительная рыночная стоимость 2750 евро) 2006 года выпуска, Toyota RAV4 (12 300 евро) 2014 года выпуска, Toyota RAV4 (3000 евро) 2006 года выпуска, Volvo XC70 (4650 евро) 2007 года выпуска, Toyota Avensis (3500 евро) 2009 года выпуска, Volvo XC90 (350 евро) 2003 года выпуска, Volkswagen Touareg (7250 евро) 2008 года выпуска и Honda Legend (4050 евро) 2007 года выпуска.

Согласно Закону о поддержки мирных жителей Украины, транспортные средства, принадлежащие государству, могут быть безвозмездно переданы в собственность правительства Украины, чтобы предотвратить последствия чрезвычайной ситуации, которая связана с военными действиями в Украине, и поддержать украинское общество. Это один из способов, которым Латвия помогает Украине в борьбе с российской агрессией.

Служба государственных доходов (VID) сотрудничает с обществом Agendum по передаче в Украину конфискованных у пьяных водителей автомобилей. В свою очередь, Twitter-конвой помогает доставить автомобили в Украину и передать их госучреждениям Украины.

Общество Agendum получает запросы о помощи в предоставлении транспортных средств от различных госучреждений Украины. VID предоставила обществу актуальный список транспортных средств, который организация оценила согласно полученным запросам о помощи. VID предлагает обществу для оценки те автомобили, которые находятся в хорошем техническом состоянии.

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