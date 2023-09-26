Во вторник Кабинет министров Латвии принял решение о безвозмездной передаче Украине 27 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Из них 13 передадут Министерству обороны Украины, бесприбыльному предприятию Харьковского областного совета "Региональный центр доноров крови" и военной администрации города Скадовска Скадовского района Херсонской области.

В свою очередь, 14 машин предусмотрено передать коммунальному предприятию ATP 052814, Министерству обороны Украины, Украинской Национальной гвардии, Государственной службе охраны границы Украины, военной администрации Чернобаевки Херсонской области и военной администрации города Херсон.

Также Украине передадут квадроцикл Bombardier Outlander MAX 810 XT (2009 года выпуска, 6900 евро), Ford Galaxy (1998 г.в., 180 евро), Volkswagen Golf (2015 г.в., 7990 евро),

Ford Mondeo (2004 г.в., 1500 eвро) и Nissan X Trail (2008 г.в., 4550 евро).

Кроме того, латвийская сторона передаст Украине полуприцеп Schmitz SPR 24 (2006 года выпуска, 1500 евро), полуприцеп Schmitz SPR 24 (2007 г.в., 1700 eвро), автомобиль Mercedes Benz Vito 109 (2006 г.в., 2800 евро), Audi Q7 (2011 г.в., 16 900 евро), Volvo XC70 (2015 г.в.,

12 950 евро), полуприцеп Krone SD (3550 евро), Toyota Avensis (2006 г.в., 2700 евро), Volvo V50 (2007 г.в., 2800 евро), Mazda 6 (2003 г.в., 155 евро), Audi A6 (2002 г.в., 180 евро), Volkswagen Passat (2012 г.в., 6500 евро), Chrysler Town&Country (2006 г.в., 1750 евро), Volvo XC70 (2007 г.в., 4550 евро), а также Chevrolet Cruze (3450 евро).

Ранее уже сообщалось, что в ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону Латвии, предусматривающие уголовную ответственность за вождение или обучение вождению при концентрации алкоголя выше 1,5 промилле. Решением Сейма также разрешена конфискация личных автомобилей пьяных водителей.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram