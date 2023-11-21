Во вторник, 21 ноября, Кабинет министров принял решение об учреждении SIA Valsts aizsardzības korporācija ("Государственная оборонная корпорация", VAK) для координации производства продукции военного назначения.

Сначала вопрос обсуждался на закрытой части заседания Кабмина, а позже подготовленное Минобороны распоряжение было принято без дискуссий.

Общей стратегической целью корпорации является управление инвестициями в государственную оборонную промышленность и координация производства продукции военного назначения, а также содействие развитию оборонной промышленности.

Основной капитал VAK составит 500 000 евро с возможностью увеличения до 2 млн евро. Держателем акций VAK будет Министерство обороны, которое до 31 декабря должно подать заявку на регистрацию в коммерческий регистр.

26 октября Сейм в первом чтении поддержал законопроект об оборонной индустрии, который разработан для обеспечения надежных поставок товаров и услуг, необходимых Национальным вооруженным силам для выполнения задач государственной обороны и международных обязательств.

Выступая в прениях, депутат Национального объединения и бывший министр обороны Инара Мурниеце заявила, что развязанная Россией война в Украине сделала военное производство одним из главных приоритетов.

Координирующая оборонную отрасль компания с госкапиталом могла бы получить 50-60% финансирования Еврокомиссии. "Мы не должны медлить, потому что находимся в условиях жесткой конкуренции, и есть конкретные сроки, когда мы должны подать этот проект в Европейскую комиссию", — сказала она.

Потенциальный руководитель предприятия будет отобран на открытом конкурсе, его кандидатуру оценят органы госбезопасности.

Депутат Скайдрите Абрама ( "Прогрессивные") согласилась, что у Латвии есть возможность производить инновационную военную технику, и эту ситуацию следует использовать.

"Я надеюсь, что это позволит Латвии включиться в глобальные производственные цепочки. У нас есть потенциал. Мы видим, что малые и средние предприятия способны разрабатывать действительно фантастические вещи, если у них есть поддержка", — сказала депутат.

Артур Бутанс из Национального объединения считает, что Латвия могла бы производить патроны. Также можно привлечь стартапы, получив дополнительные гранты на развитие продукции.

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