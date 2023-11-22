Латвии необходимо срочно начать обсуждение и принять реальные меры, инвестируя в восстановление и развитие инфраструктуры безопасности, включая бомбоубежища. С таким призывом обратился депутат Сейма Андрис Кулбергс.

По мнению депутата, государству стоит принять решение о перекупке и восстановлении сохранившихся бомбоубежищ у частных владельцев.

“В настоящее время в Латвии, в отличие от других европейских стран, нет готовых бомбоубежищ. Большинство из них приватизировано, но государство до сих пор не осуществило их полноценного определения на всей территории Латвии. Недавно в эстонских СМИ появилась новость о том, что в бомбоубежищах Эстонии могут разместиться до 600 000 человек. Пример Финляндии также показывает, что эффективная сеть бомбоубежищ является возможным и функционирующим инструментом в обеспечении национальной безопасности и защиты населения - Финляндия имеет более 50 000 бомбоубежищ, поддерживая впечатляющую инфраструктуру безопасности. Кроме того, в Норвегии подвал каждого многоквартирного дома является бомбоубежищем — это предписывает закон. В Латвии ситуация печальная — существующие бомбоубежища были приватизированы, а новых не строят“, — указал Кулбергс.

В Латвии существует относительно большая сеть бомбоубежищ, поскольку когда-то они строились в различных промышленных зонах и других местах.

“Эти убежища в основном перешли в руки частных владельцев, и нет четкой единой информации об их состоянии и доступности. Для построения единой инфраструктуры необходимо разработать общенациональный план, включающий целенаправленное выявление этих убежищ, оценку их технического состояния и восстановление или модернизацию”, — заявил политик.

Кулбергс также отмечает, что такой подход потребует тесного сотрудничества между государственными и муниципальными органами власти, а также частным сектором.

“Конечно, добиться таких результатов, как в странах, где система защиты убежищ эффективно строилась десятилетиями, Латвии будет сложно, однако важно начать с конкретных шагов. Хотя этот процесс может потребовать значительных ресурсов и времени, он является важным вкладом в долгосрочную безопасность страны и ее жителей. В противном случае мы попадаем в абсурдную ситуацию — в то время как другие европейские страны активно развивают уже существующую систему обороны, Латвия допускает практический упадок такой системы”, — заключил депутат.

Чтобы использовать уже существующую инфраструктуру бомбоубежищ, латвийское государство должно начать с выкупа убежищ у частных владельцев.

Депутат также призывает ввести новые строительные нормы и правила, предусматривающие, что жилые и общедоступные здания, которые строятся или реконструируются, должны включать в себя бомбоубежища.

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