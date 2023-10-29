Государство продолжит субсидировать для домохозяйств тарифы на электроэнергию как минимум до конца 2025 года. Такую идею поддержал в первом чтении Сейм, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на передачу De facto в эфире LTV.

Сейчас дискуссии идут о том, кому компенсация полагается, поскольку при теперешнем предложении примерно 50 тысячам домохозяйств за мощность подключения выше 25 ампер придется погашать тариф полностью из своего кармана. Оппозиция же критикует отсутствие решений по снижению самих тарифов.

Когда летом вступили в силу новые тарифы на распределение электроэнергии, политики сразу пообещали их пересмотреть. По повышенным тарифам население оплачивало доставку электроэнергии два месяца — а с сентября государство ввело скидку 60% на фиксированную часть тарифа. Было решено, что так это останется до конца года, и затем тарифы пересчитают.

Насколько большого снижения тарифов ожидать, пока не ясно. Больших надежд лелеять не стоит, сообщает De facto. Исполнительный директор Комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс сообщил, что "консультации были в сентябре, сейчас октябрь — до ноября еще ждем уточненного расчета. Тогда будет известна и более точная стоимость в цифрах... Сейчас кажется, что эти изменения могут быть довольно небольшими по отношению к общему объему включенных в тариф расходов".

Председатель правления оператора энергосети Sadales tīkls Сандис Янсонс, со своей стороны, указал: "Прежние высказывания о том, что такие существенные изменения, кардинальные, невозможны — в силе. Но мы видим, что какое-то снижение, особенно по прогнозу цен электроэнергии, мы изыщем".

Компания Augstsprieguma tīkls, от чьего тарифа зависит и стоимость распределения, в письменном ответе передаче указывает, что тариф можно снизить, прогнозируя снижение стоимости собственно электроэнергии. Но подсчетов, о каком снижении может идти речь, Augstsprieguma tīkls не приводит.

Чтобы с 1 января 2024 года потребители снова не испытали шок из-за высоких тарифов, группа депутатов Сейма выдвинула предложение, чтобы государство продолжило субсидировать тарифы для домохозяйств до конца 2025 года.

Льготу в 60% планируется заменить потолками прироста фиксированной части тарифа, которая в течение года может составить 2-6 евро в зависимости от типа подключения. Таким образом, счета за мощность подключения у большинства потребителей с января вырастут на 1-2 евро в месяц. Чтобы компенсировать Sadales tīkls издержки, в будущем году потребуется порядка 50 млн евро. Деньги планируется взять из прибыли Latvenergo.

Но есть еще 47 тысяч домохозяйств, у которых подключение — мощнее 25 ампер, им поддержка не полагается, и повышенный тариф с 1 января придется платить в полном объеме.

Если в доме трехфазное подключение на 32А, за мощность хозяевам придется платить вместо неполных 12 евро в месяц почти 30 евро (без НДС), отмечает De facto. Так государство пытается побудить население отказаться от ненужных, по его мнению, для индивидуального потребления мощностей.

Бывший министр экономики, ныне депутат Сейма Янис Витенбергс ("Национальное объединение") обещает до второго чтения еще подать предложение о предоставлении поддержки и домохозяйствам с большой мощностью подключения.

"Могу упомянуть своего деда, который всегда хотел быть независимым, чтобы не просить о помощи. У него были достаточно высокие эти мощности — потому что у него имелась различная техника, скажем, чтобы изготовить оконные рамы или выполнить другие столярные работы. Были и рубанки, и токарные и прочие приспособления. Таких домохозяйств очень много", — пояснил Витенбергс.

Оппозиция выступает с критикой по поводу отсутствия решения главной проблемы — высоких тарифов. Субсидирование — не решение. По словам главы подкомиссии Сейма по энергетике Андриса Кулбергса ("Объединенный список"), эта поддержка, во-первых, слишком щедрая, потому что не направлена именно на тех, кто не может заплатить по счету, а во-вторых — нет решений по сокращению издержкек самой сети.

"В данном случае не происходит никаких изменений в самом Sadales tīkls. Они работают по старому намеченному тарифу, просто им компенсируют это из прибыли Latvenergo. Эти 50 миллионов можно использовать намного целесообразнее, много где еще, где нам действительно не хватает денег в бюджете", — сказал Кулбергс.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (СЗК) признает, что критика отчасти заслуженная, но тарифы пересматриваются: "И мы твердо убеждены, что их следует пересмотреть. Летом мы продолжим работать и над формированием структуры самого тарифа с точки зрения долгосрочной перспективы. Но нам требовалось краткосрочно решить проблему, которая будет 1 января — и это одно из лучших решений, которое мы видим".

Большое возмущение новым тарифом летом возникло в обществе потому, что удорожание было очень резким, говорит Мелнис. Они винит в создании такой ситуации прежних министров экономики, которые противились повышениям. Неоднократно откладывая этот шаг, в итоге получили резкий скачок тарифа.

Ранее на этой неделе Сейм единогласно поддержал поправки в нормативных актах, связанные с компенсацией тарифа на распределение электроэнергии. Но впереди ожидаются дебаты вокруг предложений депутатов ко второму чтению, потому что нужно еще определиться, кому льготу предоставлять, а кому нет.

Министерство климата и энергетики также обещает устранить ситуацию, когда льготу не получают жильцы многоквартирных домов, рассчитывающиеся за электричество через своего управдома. Нужные поправки к правилам Кабинета министров будут на столе правительства в течение ближайшего месяца, сообщает De facto.

С 1 июля вступили в силу новые тарифы Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls на услуги по распределению электроэнергии. Ранее они были утверждены Комиссией по регулированию общественных услуг. В результате плата за распределение в счетах потребителей заметно выросла, нередко в два-четыре раза.

Sadales tīkls указывает, что его новые тарифы обоснованны, а недовольным клиентам стоит пересмотреть, требуется ли им именно такая, как сейчас, мощность потребления. Но их раскритиковал президент Эдгар Ринкевич.

О планах повысить тарифы разговоры начались в конце 2022-го; Sadales tīkls планировал изменить расценки в среднем на 75%, у Augstsprieguma tīkls они могли вырасти в разы.

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