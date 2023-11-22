16 млн евро, необходимые для того, чтобы со следующего года ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% на фрукты и овощи, можно собрать за счет повышения акциза, заявил агентству ЛЕТА министр финансов Арвил Ашераденс.

Нынешняя ставка НДС на фрукты и овощи в размере 5% действует до 31 декабря 2023 года, а с 1 января 2024 года ставка составит 21%. Для того чтобы ввести с 1 января пониженную 12%-ную ставку НДС, необходимо найти в бюджете 16 млн евро, заявила ранее премьер-министр Эвика Силиня.

Ашераденс сказал, что не видит в госбюджете резерва на эти цели, а учитывая то, как готовился бюджет, пространство для маневра довольно узкое. Кроме того, предприятиям раньше обещали, что в следующем году не будет значительного повышения налогов.

Таким образом, единственным решением для изыскания необходимых 16 млн евро является пересмотр предложенных в бюджете ставок акцизов и их более быстрое повышение. В проекте бюджета, одобренном в первом чтении, уже предлагается повысить эти ставки, чтобы привести их в соответствие с остальными странами Балтии.

Будет предложено увеличить ставку акциза на безалкогольные напитки с содержанием сахара до восьми граммов за 100 миллилитров на 10,8%, а также на алкогольные напитки с содержанием сахара свыше восьми граммов на 100 миллилитров и энергетические напитки - на 19,3%. Это позволит привлечь в бюджет 1,681 млн евро.

В качестве компенсационной меры предлагается также более быстрое повышение ставок акциза на сигареты - на 15%, или на 10 процентных пунктов больше, чем заложенное в бюджет. Влияние на цену составит 0,49 евро за пачку по сравнению со ставкой на 2023 год. Такое повышение позволит дополнительно собрать 5 млн евро.

Также предлагается повысить ставки акциза на крепкие спиртные напитки на 8%, или на три процентных пункта больше, чем заложено в бюджете. Влияние на цену составит 0,67 евро за литр по сравнению со ставкой на 2023 год. Такое повышение ставок позволит получить 1,5 млн евро.

Также предлагается более быстрое повышение ставок на нагреваемый табак - на 15%, или на 10 процентных пунктов по сравнению с заложенным в бюджет повышением. Влияние на цену составит 0,22 евро за пачку по сравнению со ставкой на 2023 год. Ожидается, что данная компенсационная мера позволит привлечь 1,3 млн евро.

Ставки акцизов на курительный табак также будут повышаться более быстрыми темпами - на 15%, что на пять процентных пунктов по сравнению с заложенным в бюджет повышением. Влияние на цену составит 0,67 евро за 40 г табака по сравнению со ставкой на 2023 год. Ожидается, что эта компенсационная мера позволит привлечь 790 000 евро.

Также будет предложено более резкое повышение ставок акциза на заменители табака и акциза на природный газ.

В общей сложности предлагаемые компенсационные меры принесут бюджету 12 721 300 евро.

Еще 3 млн евро можно получить за счет отмены субсидий, которые планировалось выплачивать плодоовощным хозяйствам, сообщил Ашераденс.

Эти предложения будут обсуждаться на заседании Кабинета министров на следующей неделе.

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