Несмотря на то, что отопительный сезон уже идет полным ходом, закон о поддержке в связи с расходами на энергоснабжение застрял в коридорах Сейма, еще не определены ни потолок чрезвычайного роста цен, ни критерии запуска механизма поддержки. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

Прошлой зимой при резком повышении расходов на отопление было принято решение компенсировать жителям существенную часть этих платежей. Будет ли аналогичная система работать и в этом году, спрашивают читатели у редакции Latvijas Avīze.

Хотя уже сообщалось, что в этом году поддержка будет предложена не всем и только в том случае, если цены на энергоресурсы снова значительно вырастут (а значит, есть вероятность, что поддержки не будет вовсе, поскольку неизвестно, будет ли существенное повышение), еще до начала отопительного сезона в принципах введения и применения новой модели компенсаций было много неясностей, поэтому Latvijas Avīze попыталась выяснить ответы на все вопросы.

Законопроект, предусматривающий компенсацию расходов на энергоресурсы домохозяйствам с низким и средне-низким уровнем доходов, передала на рассмотрение Сейма в третьем чтении после напряженных дискуссий комиссия Сейма по народному хозяйству.

Предполагается, что Сейм примет закон о поддержке расходов на энергоснабжение в течение этого месяца.

Затем закон будет направлен в правительство на согласование проекта правил Кабинета министров, в котором будут отражены подробные условия о том, какие домохозяйства смогут квалифицироваться для получения поддержки, определены потолок чрезвычайного роста цен, а также критерии, которые будут служить для запуска механизма поддержки.

Заместитель директора департамента энергетического рынка Министерства климата и энергетики Лива Шнитко сообщила, что информационная система компенсации затрат на энергоресурсы разработана и сейчас запущена в режиме тестирования, за которым следит Государственное бюро по контролю за строительством.

Система автоматически определит домохозяйства, которые будут квалифицироваться для получения поддержки, отобрав данные о доходах, пенсиях, пособиях и месте жительства из баз данных нескольких учреждений — Службы государственных доходов, Государственного агентства социального страхования, Управления по делам гражданства и миграции.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram