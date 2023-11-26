Со следующего года в общественных местах, где много людей, должны быть автоматические внешние дефибрилляторы, пишет портал LSM.lv. Эти устройства, способные спасти жизнь в случае остановки сердца, в других европейских странах есть даже на улицах и так же привычны, как огнетушители. В Латвии их пока довольно мало и только в компаниях или учреждениях, которые купили дефибрилляторы по собственной инициативе — например, в Сейме, в аэропорту, в некоторых крупных магазинах.

Как рассказал руководитель бюро Сейма по общественным отношениям Юрис Вигулис, в здании парламента внешний автоматический дефибриллятор появился во время 13-го созыва по предложению тогдашнего председателя комиссии по социальным и трудовым вопросам, кардиолога Андриса Скриде.

С 2019 года дефибрилляторы появились в магазинах Rimi — сначала в 32 гипермаркетах, а затем в магазинах меньшего формата. Всего на данный момент устройств 47, и работники обучены обращаться с ними. Как сообщила представитель Rimi Инга Бите, за эти годы дефибрилляторами еще ни разу не пришлось воспользоваться. Однако, по ее мнению, общество должно знать, что такое устройство есть, например, в ближайшем магазине.

Дефибрилляторы установлены также в магазинах Ikea и Dechatlon. Международные компании часто устанавливают их в соответствии с единой стратегией и внутренней культурой, но данные о том, сколько людей было спасено таким образом, отсутствуют. Зато есть другие данные — Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) проводит реанимационные мероприятия в общественных местах в среднем 1300 раз в год. Учтены и случаи, когда прибывшая бригада констатировала смерть человека, но не исключено, что в случае своевременной помощи он бы выжил. В 2020 году таких случаев было 922, в 2021 году — 1094, в прошлом году — 1045.

При остановке сердца, если просто дожидаться прибытия "скорой помощи", шанс человека выжить составляет 10%. Если первая помощь будет оказана, шансы удваиваются.

О том, как работает дефибриллятор, рассказал кардиолог Клинической университетской больницы им. Страдиня Айнар Рудзитис: "В случае клинической смерти с фибрилляцией желудочков в сердце происходит хаотическое распространение электрических волн, но эффективного механического сокращения мышц нет. Есть мерцание, трепетание желудочков. Разрядом мы его временно глушим, электрической активности в этот момент нет, а потом первое, что просыпается, это синусовый узел, и он задает нормальный ритм, импульс нормально распространяется дальше по сердечной мышце и вызывает сокращения".

По словам кардиолога, пользоваться имеющимися в общественных местах полуавтоматическими или автоматическими дефибрилляторами, следуя инструкциям, совершенно безопасно и для пострадавшего, и для того, кто оказывает помощь. Прибор буквально подсказывает, что делать, не нужно самостоятельно считать пульс и принимать решение о разряде — это происходит автоматически.

Люди привыкнут видеть дефибрилляторы так же, как привыкли к огнетушителям, но, что гораздо важнее, они должны привыкнуть к мысли, что ими следует пользоваться, сказал Рудзитис: "Общество должно быть психологически приучено к использованию этих устройств в чрезвычайных ситуациях. Это не мы придумали, это давно придумано и используется в мире. А мы просто сейчас выполняем просроченное домашнее задание".

С будущего года дефибрилляторы обязательны



С начала следующего года дефибрилляторы в общественных местах будут обязательны в соответствии с поправками к Закону о лечении, В стадии проекта находятся правила Кабинета министров, которые определяют, при какой посещаемости учреждения или предприятия должны покупать дефибрилляторы.

По словам представителя Минздрава Саниты Янки, речь идет, например, о местах проведения спортивных мероприятий, Праздника песни, торговых центрах.

Информация о местах размещения дефибрилляторов будет доступна NMPD, чтобы диспетчер мог направить человека к ближайшему дефибриллятору, пока машина неотложной помощи находится в пути.

Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK), не возражая против идеи как и таковой, раскритиковала проект правил правительства о размещении дефибрилляторов. Например, неясно, почему за образец была взята модель Франции, где общественные места делятся на пять категорий исходя из правил пожарной безопасности, поэтому дефибрилляторов относительно много. Также не рассчитано влияние на бизнес, а ведь устройство стоимостью полторы-две тысячи евро нужно не только купить, но и обслуживать, а сотрудников — обучить.

"Устройство может понадобиться для спасения жизни — это, конечно, очень благородная цель. В то же время установка устройств на каждому углу только ради выполнения правил не означает, что они будут использоваться. Дефибрилляторов может быть установлено больше, чем надо, и вряд ли это целесообразно с точки зрения финансов", — отмечает представитель LTRK Янис Лиелпетерис.

В аннотации к проекту правил говорится, что они не оказывают влияния на бюджет государства или самоуправлений, однако, возможно, покупать дефибрилляторы придется в том числе крупным государственным или муниципальным учреждениям культуры, социального ухода.

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