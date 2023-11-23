Комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту поддержал переименование Пушкинского лицея в лицей имени Бротце, педагога, художника и историка эпохи Возрождения.

У того, чтобы дать имя Бротце учебному заведению, есть основания. Первое учебное заведение, в названии которого было слово "лицей", было учреждено в Риге в 1675 году. И это учебное заведение связано с именем деятеля Просвещения, доктора наук Бротце. Иоганн Кристоф Бротце (1742-1823) родился в Герлице учился в Лейпцигском и Виттенбергском университетах, изучал теологию, философию. В 1768 году Бротце переселился в Ригу, работал домашним учителем, а в 1769 году стал учителем, позже и ректором Рижского Царского лицея.