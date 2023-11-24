В культурно-исторических районах Латвии будут установлены дорожные знаки на ливском и латгальском языках. Об этом сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

Первые такие знаки установлены на местной дороге Цискади-Дрицаны (V552).

В Курземе 22 знака будут установлены на трех автодорогах - Вентспилс-Колка (P124), Талси-Дундага-Мазирбе (P125) и Тукумс-Кестерциемс-Мерсрагс-Колка (P131).

В Латгале на более чем 50 государственных дорогах будут установлены дорожные знаки с названиями поселков, городов или деревень на латгальском языке.

Установка знаков на ливском языке будет выполнена Latvijas autoceļu uzturētājs за 9854,64 евро (с НДС) и 13 630,26 евро (с НДС), а установка знаков на латгальском языке будет выполнена Viadukts за 78 084,97 евро (с НДС).

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