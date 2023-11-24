Член оппозиционной партии "Национальное объединение"

Александрс Кирштейнс предлагает ввести "военный налог" для компаний и предприятий, торгующих с Россией.

Предложение депутата о внесении изменений в Закон о подоходном налоге с предприятий предусматривает введение налоговой надбавки или "военного налога" для компаний, которые экспортируют товары в Россию, импортируют товары из России, а также для компаний, которые продают товары на территории Латвии, если их производитель включен в список "спонсоров" войны, развязанной Россией.

Размер надбавки к "военному налогу" для компании будет рассчитываться путем применения ставки 10% к общему обороту всех товаров, проданных или экспортированных компанией, как это определено Кабинетом министров.

По мнению Кирштейнcа, поскольку война все еще продолжается, экономика Латвии и всего Евросоюза ощущают на себе ее тяжелые последствия. Парламентарий также отметил, что практически каждый житель ЕС прочувствовал на себе лично рост цен на топливо, энергию и продукты питания.

"Удивительно большое количество наиболее влиятельных западных, а также китайских компаний по-прежнему активно работают и зарабатывают деньги на рынке страны-агрессора, одновременно получая доходы в других странах. Такая ситуация предоставляет таким компаниям значительные преимущества и большие возможности получения прибыли", — считает депутат.

По словам политика, существует много компаний, которые получают "астрономические, незапланированные и неожиданные" прибыли, не взирая на войну. По мнению Кирштейнса, это, в свою очередь, означает, что эти компании помогают наполнять российский госбюджет своими налогами. Чтобы не допустить даже малейшей толерантности к тем, кто на самом деле так или иначе финансирует войну, необходимо специальное регулирование с финансовым воздействием на этот вид бизнеса, подчеркнул депутат от "Национального объединения".

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