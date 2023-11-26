После обильного снегопада из-за снега и гололеда в воскресенье утром во многих местах Латвии движение по дорогам затруднено, сообщили агентству LETA представители предприятия "Latvijas valsts ceļi".

Снег и лед во многих местах Латвии затрудняют движение по основным и региональным дорогам страны. Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 109 единиц техники зимнего обслуживания предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.

На основных дорогах страны условия движения сложные: на всем участке Таллиннского шоссе (А1), на Видземском шоссе (А2) от Риги до Вангажи и от Аугшлигатне до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (А3) от Браслы до Валки, на всем участке Рижской объездной дороге А4 (Балтэзерс-Саулкалне) и А5 (Саласпилс-Бабите), на Даугавпилсском шоссе (А6) из Риги в Ницгале и из Извалти в Патарниеки.

На основных дорогах страны условия движения также тяжелые на всем Бауском шоссе (А7), на всем Елгавском шоссе (А8), на участке Лиепайского шоссе (А9) от Рига до Биксти и от Калвене до Лиепаи, на всем участке Вентспилсского шоссе (А10), на всей дороге Екабпилс-Резекне-Лудза-граница России (Терехово) (А12), на шоссе граница России ( Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-литовская граница (Медуми) (А13) от Гребнево до Шпогием, на резекненской объездной дороге (А15) и на национальной региональной дороге Тинужи-Кокнесе (Р80).

Движение по региональным автомагистралям затруднено на всей территории Латвии.

Работы по содержанию дорог проводятся в приоритетном порядке, сначала - на главных, затем на дорогах регионального, далее - местного значения. Целью работ по техническому обслуживанию является максимальное улучшение условий вождения.

В воскресенье дороги в Латвии по-прежнему будут скользкими, предупреждает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье, 26 ноября, в Латвии ожидается переменная облачность, местами дороги останутся скользкими. Ветер будет слабым, северным. Температура воздуха ожидается -1...-6 градусов.

В Риге 26 ноября будет преимущественно солнечно и без осадков. Ветер будет слабым северным, температура воздуха ожидается -2...-3 градуса.

Представители Latvijas valsts ceļi также напоминают, что во время снегопада слой снега образуется неоднократно, поэтому автомобилистам предлагается планировать дополнительное время в дороге. Важно выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, и соблюдать большую дистанцию ​​до впереди идущих автомобилей.

Жителям предлагается сообщать LVC о сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, позвонив на круглосуточный бесплатный справочный телефон 80005555, а также через аккаунты предприятия в соцсетях.

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