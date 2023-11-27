Некоторые родители решают отдать своих детей в школу уже в шесть лет, но нередко учебные заведения им в этом отказывают. По заявлению Омбудсмена Конституционный суд Латвии возбудил дело, чтобы проверить законность сложившейся ситуации. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 “Домская площадь”.

“Закон четко говорит о том, что в школу можно принимать детей от шести до восьми лет. Однако на деле приоритет в поступлении к учебное заведение имеют семилетки. Шестилеток берут только в том случае, если есть свободные места. Мы считаем, что это неправильно, поскольку сложившаяся ситуация нарушает равноправие детей”, — говорит представитель Бюро омбудсмена Рута Силиня.

По заявлению Омбудсмена Конституционный суд Латвии возбудил дело, однако исход его предсказать трудно. Ведь суды были и раньше.

“Некоторые родители, чьим шестилетним детям было отказано в приеме в школу, подавали иски на Рижскую Думу. Однако все эти дела Рижская дума выигрывала”, — отмечает Силиня.

Глава комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Лайма Гейкина считает, что приоритет семилеткам при поступлении в школу — абсолютно оправдан.

“Основная школа начинается с семи лет. С шести лет мы можем принять ребенка только в исключительном случае, когда и родители, и врачи, и педагоги — все считают, что ребенок к этому готов”, — отметила представитель РД.

Гейкина считает, что проблема не в возрасте, а в том, что родители хотят, чтобы их ребенок попал в определенную школу, а не в ту, что находится рядом с их домом. Мол, такие “чужие” шестилетки часто отбирают места у “своих” семилеток — дети не могут попасть в ближайшую к своему дому школу, потому что их места уже заняты.

Как педагог с докторской степенью, Гейкина советует не отдавать ребенка в школу с шести лет. С ней согласны и многие педагоги.

“Не надо сокращать ребенку детство. Опыт показывает, что проблемы у тех, кто пошел в школу с шести лет, начинаются не в первых классах, а позже - в 4-5-м и особенно в 7-8-м классах. Эта разница особенно чувствуется, когда дети становятся подростками.

Если в одном классе есть те, кому полные и 12, и 14 лет, - это может быть проблемой”, — убеждена директор Рижской Пардаугавской школы Ирена Шинкарева.

Директор 72 Рижской школы Павел Пестов считает, что дело не в возрасте, а в том, готов ли ребенок вообще идти в школу — даже не столько интеллектуально, сколько физически и эмоционально.

Поэтому родителям, которые спешат отдать своего ребенка в школу пораньше, стоит все-таки сто раз подумать, прежде чем это делать.

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