Во вторник, 28 ноября, Кабинет министров рассмотрит предложения по законопроекту о госбюджете на следующий год, поданные ко второму чтению, сообщили в Министерстве финансов.

Планируется, что законопроект о государственном бюджете на 2024 год и бюджетных рамках на 2024-2026 годы Сейм рассмотрит во втором чтении 7 декабря.

В целом к проекту бюджета депутаты подали 289 предложений о перераспределении средств на общую сумму почти 5,1 млрд евро.

Перераспределение предлагается осуществить за счет увеличения дефицита бюджета, ежегодного перераспределения средств в процессе выполнения бюджета, включая бюджетную программу "Средства на непредвиденные случаи", а также за счет повышения налогов. Правительству рекомендовано эти предложения не поддерживать, сообщил Минфин.

В свою очередь министерства подали предложения, которые соответствуют прежним решениям правительства и не оказывают негативного влияния на бюджет. Все предложения предусматривают компенсационные меры, такие как перераспределение средств внутри министерств или дополнительные доходы.

Как сообщалось, 16 ноября Сейм концептуально одобрил проект госбюджета на будущий год, а окончательно его планируется принять 7 декабря.

Согласно проекту, бюджетные доходы в следующем году составят 14,486 млрд евро, расходы - 16,212 млрд евро. Дефицит бюджета в 2024 году запланирован в размере 1,3 млрд евро, или 2,8% от валового внутреннего продукта.

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