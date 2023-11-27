Во вторник, 28 ноября, Кабинет министров рассмотрит предложение, которое предусматривает отказ от применения условного лишения свободы, заменив его пробационным надзором. Это, как сообщает агентство LETA, следует из законопроекта, подготовленного Министерством юстиции.

Министерство предлагает отказаться от определения наказания в виде условного лишения свободы, разрешив вместо этого применять основное наказание — пробационный надзор.

При разработке поправок изначально был сделан вывод, что пробационный надзор станет полноценной альтернативой применению наказания в виде условного лишения свободы. По исполнению и содержанию эти виды наказаний почти идентичны — в период условного лишения свободы за осужденным также осуществляется надзор.

Единственное отличие, которое было установлено, — в случае неисполнения условного наказания осужденному грозит наказание в виде реального лишения свободы в полном объеме, вне зависимости от того, в течение какого времени осужденный соблюдал условия условного лишения свободы.

Это означает, что последствия невыполнения условного приговора являются более серьезными, чем предполагаемые последствия невыполнения пробационного надзора.

Предусматривается, что поправки в Уголовный закон могут вступить в силу 1 января 2024 года, но сначала их должно поддержать правительство и принять Сейм.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram