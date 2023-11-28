В этом году во время утверждения бюджета можно было бы поддержать какое-то предложение оппозиции, заявил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян).

По словам политика, при подготовке проекта бюджета, уже удалось ответить на основные вопросы, затрагивающие приоритеты государства. Бюджетная база сохранена таким образом, что содержит все необходимые предпосылки, чтобы можно было говорить о росте в следующем году.

Однако министр отметил, что по итогам сегодняшнего рассмотрения бюджета правительством, в главный финансовый документ могут бытьт внесены изменения — по результатам переговоров с самоуправлениями и представителями сельскохозяйственной отрасли: например, касающиеся ставки НДС на фрукты и овощи.

В то же время Валаинис не исключает, что в этом бюджете будет поддержано и "еще одно предложение оппозиции".

"Мы рассматриваем и оцениваем представленные предложения по существу. Большая часть направлена ​​на увеличение дефицита бюджета, что не подлежит поддержке. Бюджет достаточно хорош, чтобы можно было думать об экономическом росте в следующем году", — сказал политик. .

Говоря о ставке НДС на овощи и фрукты, Валайнис отметил: для того, чтобы что-то ввести, "это нужно откуда-то взять". "Мы не видим такой возможности. Поэтому будем увеличивать доходы бюджета для того, чтобы ввести пониженную ставку НДС", — сказал Валайнис, указав на потенциальное повышение акцизного налога.

Политик также пообещал способствовать дискуссиям с представителями сельскохозяйственной отрасли в следующем году, чтобы найти наиболее эффективные решения для определения ставок на фрукты и овощи в долгосрочной перспективе.

Как сообщалось, Кабинет министров сегодня планирует рассмотреть в Сейме представленные предложения ко второму чтению госбюджета следующего года, сообщили агентству LETA представители Министерства финансов (МФ).

Планируется, что второе чтение проекта закона о госбюджете на 2024 год и основных направлениях бюджетов на 2024, 2025 и 2026 годы состоится 7 декабря.

Всего поступило 289 предложений депутатов Сейма о перераспределении средств. Общая перераспределяемая сумма на 2024 год достигнет 5,1 млрд евро. Депутаты предлагают вносить изменения за счет увеличения дефицита бюджета, за счет ежегодного финансирования, перераспределяемого в процессе исполнения госбюджета, в том числе в рамках бюджетной программы "Непредвиденные расходы", а также за счет повышения налогов. Например, повышение налога на прибыль организаций включено в 13 предложений. Правительству предлагается их не поддерживать, уже сообщило Министерство финансов.

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