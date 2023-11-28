Юрмальская дума приняла решение ввести круглогодичную плату за въезд в город в размере 3 евро. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2024 года.

Юрмальская дума обосновала изменения необходимостью уменьшить ежегодный рост транспортного потока и стимулировать пассажиров к использованию более экологически чистых видов транспорта.

Председатель юрмальской думы Рита Спроге также указала, что прежняя цена въезда в размере двух евро "не являются достаточным стимулом для выбора объездной дороги Юрмалы или более экологически чистого транспорта".

Режим пропусков существует в Юрмале существует с 1996 года. С 2013 года режим пропусков было решено отменять в зимний сезон.

Для жителей Юрмалы въезд в город останется бесплатным.

Ранее в понедельник, 27 ноября, Конституционный суд (КС) постановил, что Юрмальская дума имеет право ввести круглогодичную плату за въезд в город в размере 3 евро, а правила о повышении стоимости были приостановлены необоснованно.

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