Существует риск, что до конца года не будут завершены 54 проекта Европейского союза (ЕС) по поддержке самоуправлений на сумму, превышающую 400 млн евро, говорится в докладе Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР, VARAM), который сегодня приняло к сведению правительство.

Общее доступное самоуправлениям финансирование из фондов ЕС на период планирования 2021-2027 годов составляет 741,7 млн евро.

Эти средства предназначались для улучшения инфраструктуры и энергоэффективности муниципальных зданий, развития инфраструктуры для поддержки предпринимательства; мероприятий, направленных на адаптацию самоуправлений к изменению климата, защиту окружающей среды и сохранение биоразнообразия; развитие инфраструктуры дошкольного образования, развитие публичного пространства, развитие новых и инновационных решений для более эффективного оказания услуг в самоуправлениях.

Согласно информации Министерства финансов, общий объем платежей из фондов ЕС, еще не выплаченный на находящиеся в стадии реализации проекты с различными рисками, на 13 сентября составлял 531,9 млн евро, или 11,5% от выделенной из фондов ЕС общей суммы.

Основная часть - 427,9 млн евро - приходится на 54 проекта с высокими рисками со сроком завершения до конца текущего года.

В качестве одного из решений МОСРР упоминает перераспределение неиспользованных средств из фондов программы политики по выравниванию ЕС и направление их на создание инфраструктуры двойного использования для решения заявленных самоуправлениями потребностей в сферах мобильности и инфраструктуры услуг.

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