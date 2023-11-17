"Мы говорим скорее о неосвоенном, чем о потерянном. Что мы не успеваем освоить до конца года? Есть три источника финансирования — фонды Евросоюза, государственное финансирование и внутреннее финансирование больницы. Если все пройдет по плану и сотрудничество будет гладким как внутри нашей команды, так и со строителями, расчеты могут быть немного более оптимистичными, чем озвученные в последнее время — после работ, выполненных за последние две-три недели, мы все еще надеемся, что цифра ближе к 40 миллионам", — заявил в программе Spried ar Delfi председатель временного правления Клинической университетской больницы им. Страдиня (PSKUS) Лаурис Видзис.