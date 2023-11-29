Проблемы во время обильного снегопада на улицах Риги создают автоводители, которые не подготовили машины к зиме и не уверены в своих навыках зимнего вождения. Такое мнение в эфире утренней программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 высказал исполняющий обязанности директора Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской Думы Янис Вайводс.

Он напомнил, что проезжая часть улиц первой и второй категорий очищается от снега в течение трех часов после начала снегопада. Там же разбрасывается соль. Но надо помнить, что требуется время, чтобы она начала "работать", подчеркивает Вайводс.

"На улицах третьей категории соль не применяется. Там снег сдвигается к краю проезжей части. Поэтому водителей призывают следить за актуальной информацией и во время очистки не оставлять свои автомобили около тротура", — пояснил представитель думы.

Вайводс предупредил, что во второй половине среды снова начнется интенсивный снегопад. Осадки будут продолжаться до пятницы. Поэтому ответственные службы рассматривают возможность превентивных мер. Например, разбрасывание соляной смеси до начала снегопада. Решение об этом может быть принято в течение дня.

По словам муниципального чиновника, наступила зима и всем ясно, что избежать снега на проезжей части не удастся.

"На самом деле, водители, которые подготовились к зимним условиям, особых трудностей не испытывают. Скорее, проблемы возникают, когда отдельные сорвиголовы участвуют в движении на машинах с недостаточной глубиной протектора шин. Едут медленно, угрожая остальным участникам дорожного движения", — указал представитель РД.

Вайводс отметил, что накануне в Риге по этой причине произошло несколько ДТП, из-за которых возникли транспортные заторы.

"Если водитель не уверен в своих навыках зимнего вождения, наш совет – выбирайте другие средства передвижения, общественный транспорт", — призвал Вайводс.

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