Во второй половине дня в среду, 29 ноября, с юго-востока в Латвию придет обширная зона осадков - ожидаются сильные снегопады. Из-за обильного снега может быть затруднено и движение транспорта — особенно на небольших государственных дорогах, сообщает Rus.LSM.lv.

Как рассказала Анна Кононова из Latvijas Valsts ceļi, в снежную погоду службы работают 24 часа в сутки.

"Во время снегопада невозможно убрать полностью снег с дороги.

Полностью расчищены дороги после снегопада будут только через какое-то время после того, как снегопад прекратился. То есть после того, как перестал идти снег начинается отсчет часов, в течение которых дороги должны быть почищены в соответствии с требованиями. Это может быть от трех до 24 часов в зависимости от того, насколько интенсивная дорога", — пояснила представитель LVC.

О не почищенных государственных дорогах можно сообщать по бесплатному телефону 80005555. А о неубранных столичных дорогах по телефону 80003600 или по ссылке.

Уже сообщалось, что метеорологи предупреждают о снегопаде в среду вечером. Ожидается, что он продлится всю ночь на четверг.

"Опять с юго-восточных регионов начиная с Латгалии и будет постепенно перемещаться на запад. К вечеру снегопад начнётся уже в Риге. Есть вероятность, что по восточным и центральным регионам будет распространяться предупреждение оранжевого уровня. Что означает не только сильный, даже очень сильный снег и местами высота снежного покрова может увеличиться даже на 10, а, может быть, и 13-14 см", — рассказала Лаура Круминя.

В этой связи Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое и оранжевое предупреждения.

В Риге в ночь на четверг тоже ожидается снег. Высота снежного покрова может вырасти на 5-8 см.

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