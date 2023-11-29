Рижская дума сегодня утвердила переименование Пушкинского лицея в честь деятеля эпохи Просвещения, педагога, художника и историка, учителя и ректора первого в Риге лицея Иоганна Кристофа Бротце.

Новое название вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Пушкинский лицей ранее работал по программе для нацменьшинств, у учебного заведения была гуманитарная направленность. С учетом перевода образования на государственный язык он теперь будет реализовывать программу основного и общего среднего образования.

Иницитива, как утверждала ранее глава Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Лайма Гейкина, пришла "снизу": решение о переименовании нынешнего Пушкинского лицея приняли ученики, учащиеся и родители.

"Большая радость, что после призыва комитета думы Пушкинский лицей инициировал дискуссию в школе и школьники, учителя и родители договорились о новом названии школы. Школа предложила назвать лицей в честь И.К. Броце: лицей Бротце (Broces licejs) или лицей И.К.Бротце (J.K.Broces licejs). Предлагаю утвердить новое название школы совсем скоро", — заявила в октяборе этого года председатель Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Лайма Гейкина.

В среду, 29 ноября, на заседании Рижской думы с инициативой не менять название учебного заведения выступил депутат от Русского союза Латвии (РСЛ) Владимир Бузаев.

По словам оппозиционного депутата, идея переименования плоха, поскольку не способствует межнациональному согласию в городе, "унижает инициаторов переименования лицея, и им однажды будет стыдно за это действие перед своими детьми".

В ходе дебатов выступали в основном оппозиционные депутаты из РСЛ и "Согласия". Депутат от "Согласия" Вадим Фальков, историк по образованию, ознакомил коллег с жизнью Бротце. Действительно деятельность Бротце была связана с первым учебным заведением в Риге, в котором фигурировало само слово "лицей" — оно было учреждено в 1675 году. Иоганн Кристоф Бротце (1742-1823) родился в Герлице учился в Лейпцигском и Виттенбергском университетах, изучал теологию, философию. В 1768 году Броце переселился в Ригу, работал домашним учителем, а в 1769 году стал учителем, позже и ректором Рижского Императорского лицея — в условиях вхождения Лифляндии в состав Российской империи. Мирослав Митрофанов (РСЛ) сообщил коллегам, что к творчество Пушкина высоко ценили деятели латышской культуры — театральный режиссер Эдуард Смильгис и поэт Вилис Плудонис. По мнению Митрофанова, переименование — это противопоставление имени одного хорошего человека имени другого хорошего человека. Митрофанов также высказал мнение, что переименование было навязано школе.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение-Латвийское объединение регионов) в ответ пообещал, что и улицы Пушкина в столице скоро не будет.





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