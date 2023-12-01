Семейные врачи с 1 января могли бы работать по четыре оплачиваемых государством рабочих дня в неделю, а пятый определить для платных услуг. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на президента Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алису Ницмане-Айшпуре.

В конце этого года у семейных врачей заканчивается заключенный с Национальной службой здравоохранения (НСЗ) договор. Президент ассоциации отметила, что до сих пор не было выполнено ни одно требование ассоциации, не считая небольшого повышения зарплаты, которое одинаково для всех врачей в Латвии. При этом, по расчетам семейных врачей, с 1 января финансирование в их отрасли сократится на 13%, в связи с чем возникают обоснованные опасения, связанные с содержанием кабинетов для практики и дальнейшим оказанием услуг пациентам.

Ницмане-Айшпуре сказала, что члены ЛАСВ договорились о заключении нового договора с НСЗ до конца 2024 года, который подразумевает работу четыре дня в неделю за плату государства, а пятый день был бы платным для пациентов.

"Мы учли и то финансирование, которое необходимо для оплаты счетов на содержание практики, и необходимое для того, чтобы коллеги смогли, наконец, уйти в отпуск, позволить себе заболеть, а также чтобы можно было нанять и сестер, и помощников сестер. Мы не можем конкурировать на рынке труда, работа очень интенсивная, в результате чего часть уходит в сферу красоты, а часть - в частную медицину. Эта недостача составляет объем одного полного рабочего дня, поэтому и такие требования - работать четыре дня, а в пятый оказывать платные услуги", - пояснила Ницмане-Айшпуре.

Сегодня ассоциация встретилась с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери. На встрече достигнута договоренность о том, что в течение четырех недель будет организована оперативная рабочая группа, которая разработает предложения по получению необходимого финансирования.

Президент ассоциации отметила, что если в течение этих четырех недель произойдут какие-то изменения, будут предложены способы обеспечения финансирования с 1 января, то, возможно, данный план будет пересмотрен.

Абу Мери признал в разговоре с агентством ЛЕТА, что понимает боль семейных врачей, однако угрозы работы четыре дня в неделю или забастовки ее не решат. При этом он подчеркнул, что министр в одиночку не может решить проблемы, поэтому важно сотрудничать и совместно разработать план на ближайшие три года, придя к понимаю того, к какому результату желательно двигаться.

"Мы не можем ежегодно увеличивать доходы семейных врачей, опираясь на новые критерии и функции. Это неправильно. Не надо говорить об одной манипуляции, шприце, вакцине или заполнении бумаги. Нужно говорить о том, какими мы хотим видеть практики семейных врачей в следующие три года и сколько на это нужно финансирования. Тогда мы попытаемся найти необходимые деньги ", - подчеркнул министр.

Абу Мери сказал, что после того, как в оперативной рабочей группе будут разработаны предложения, Минздрав к 1 февраля может подготовить доклад, который затем будет направлен на согласование в правительство. По его оценке, необходимое финансирование может быть выделено в марте или апреле в зависимости от согласования.

"Лучше разработать документ, который будет на какой-то срок, а не один месяц или полгода. Я все понимаю, я на стороне семейных врачей", - сказал министр.

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