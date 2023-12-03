Вопросы пребывания граждан третьих стран на территории ЕС — это компетенция ЕС, и первый же депортированный российский пенсионер, гражданин РФ — это будет уже компетенция Евросоюза и Еврокомиссии, заявил в передаче Латвийского радио 4 "Открытый вопрос" евродепутат Нил Ушаков, сообщает rus.LSM.lv.

Однако, по мнению Ушакова, ЕС может только рекомендовать что-то латвийскому правительству, решение будет за властями Латвии.

По словам политика, "мы используем сейчас два инструмента, чтобы бороться с тем, что происходит с гражданами РФ [в Латвии]. Это иск в Суд Сатверсме, где первое рассмотрение будет 9 января. Это — план А, потому что иск — ключевой инструмент, который может помочь изменить ситуацию радикально. Второе — это петиция в Европарламент, чтобы, опять же, создавать правильное внешнее давление. Но в обоих случаях мы говорили, что это отнимает время! Европарламент принимает 1200-1300 петиций ежегодно. Из них примерно 30% отсеиваются "технически"".

"Больше 5000 подписей, которые были собраны (их подавали в три захода — в мае, июле и августе), только недавно прошли первый, технический отсев. Дальше часть их уже считается открытой, они прошли следующий шаг, и на повестке комитета по нынешнему календарю это появится (когда вообще смогут обсуждать что-то, связанное со срочностью, и другое) в лучшем случае — до Рождества, а может быть, это будет январь", - сообщил Нил Ушаков.

По словам Ушакова, петиция требует двух вещей: чтобы гражданам РФ из числа бывших граждан и неграждан Латвии давали европейский постоянный ВНЖ без требования по знанию госязыка и требования иметь определенный уровень доходов: "И если она будет принята к рассмотрению, в итоге Еврокомиссия может заявить Латвии: у вас настолько неправильно обстоят дела в этом вопросе, что нужно менять законодательство".

"Еврокомиссия, если все это пройдет рассмотрение, будет говорить с латвийским правительством. Потому что первый депортированный российский пенсионер, гражданин РФ — это будет уже компетенция Евросоюза и Еврокомиссии.

Да, ЕС не регулирует огромное количество вещей, связанных с национальными, языковыми вопросами и гражданством — ты не можешь в ЕС добиваться, чтобы отменили статус неграждан или чтобы изменили закон о госязыке. Это — внутреннее.

Но вопросы пребывания граждан третьих стран на территории ЕС — это компетенция ЕС! Они — иностранцы, которые находятся в Латвии, являющейся страной-участницей Евросоюза. Каждый раз, когда на границе Латвии и Беларуси начинаются конфликты с беженцами, начинаются дискуссии, можно их выталкивать или нельзя, это — не компетенция Латвии, это компетенция Евросоюза", - отметил евродепутат.

Тем не менее, позиция ЕК может носить лишь рекомендательный характер, признал политик.

Другой участник передачи, журналист Diena Атис Розенталс, возразил: "Я сейчас сижу и думаю: вот вы защищаете граждан России — а вы уверены, что они лояльны к латвийскому государству?"

Ушаков на это пояснил: "По моему мнению, независимо от того, за кого эти люди голосовали и кого поддерживают, каковы их воззрения (у них в головах самое разное может быть) — ни один из них не заслужил за это наказание в виде того, чтобы их, как в сказке, на саночках отвезли в лес и там оставили. Даже если он все выборы, какие были, голосовал за Путина — все равно нет. Не имеем права ни морального, ни какого другого".

"Потому что — а) так нельзя поступать по отношению к этим конкретным людям, раз и б) мы отлично понимаем: когда ты переходишь какую-то грань, то она переступается не только по отношению к какому-то одному слою населения. Это будет следующий и следующий… Потом решат, что можно по социальным каким-то признакам разбираться, потом по еще каким-то. И не остановишь! Неправильно это. Это неправильно системно", - заметил Ушаков.

По его мнению, упомянутая группа людей, по его убеждению, не представляет никакой угрозы безопасности Латвии: "Это пожилые или глубоко пожилые люди, в массе своей необеспеченные, во многих случаях социально уязвимые, исключенные из общества. Ну, необеспеченный человек, одинокий пенсионер — какую угрозу он может представлять? Он даже не представляет, как говорит Лиана Ланга, угрозу в том плане, что с ним даже латышам не приходится говорить по-русски, потому что он живет или в Болдерае или где-то в Латгалии и если общается с кем-то, то с такими же своими соседями и знакомыми. А вот когда его отвезут на границу и там оставят — под прожекторами со всех сторон, как это скажется на всех нас?"

Как сообщалось, у граждан РФ, не подавших до 1 сентября документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или не записавшихся на повторный экзамен по государственному языку, до 30 ноября еще было время, чтобы подать документы на получение вида на жительство (ВНЖ). Тем, кто не подал в УДГМ документы для продолжения легального проживания в стране, придется покинуть территорию Латвии.

Согласно принятым Сеймом поправкам, проживающие в Латвии граждане РФ получили отсрочку на два года по подтверждению владения государственным языком и оформлению новых ВНЖ. Но это касается только тех обладателей паспортов РФ, которые уже пытались пройти проверку, но провалили экзамен либо не смогли явиться по уважительным причинам.

В целом для проверки знания латышского зарегистрировалось 13 147 граждан РФ, явилось на экзамен 11 301 человек. С первого раза сдать его смогло 39%, на пересдачу записалось свыше 6500 человек.

Управление по делам гражданства и миграции отправило 3255 информационных писем об истечении срока действия ВНЖ тем гражданам РФ, которые не подали документы для запроса статуса постоянного жителя Евросоюза.

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