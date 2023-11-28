Верховный суд (ВС) оставил в силе распоряжение тогдашнего министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце об отстранении председателя Рижской думы Нила Ушакова ("Согласие") от исполнения обязанностей в 2019 году, сообщила агентству LЕТА пресс-секретарь ВС Байба Катая.

Департамент административных дел Сената ВС оставил в силе решение Административного окружного суда, который признал обоснованным распоряжение министра от 4 апреля 2019 года об отстранении мэра Риги от должности.

По словам пресс-секретаря, центральным вопросом в деле было право министра охраны среды и регионального развития отстранять председателя думы от исполнения обязанностей, если мэр не выполняет свои предусмотренные законом обязанности.

Ушаков не согласился с выводами министра о нарушениях, а также с тем, что именно председатель думы несет ответственность за выявленные нарушения.

Сенат отмечает, что ни одна ветвь государственной власти не может быть абсолютно независимой, самоуправления также не являются абсолютно независимыми, и тот факт, что министр имеет право контролировать соблюдение и исполнение закона председателем думы, укрепляет, а не ослабляет верховенство закона. Кроме того, процедура не является произвольной, а установлена законом и требует, помимо прочего, объяснений председателя думы по спорным вопросам, а значит, направлена на объективное уточнение информации.

В своем решении сенат обращает внимание на то, что председатель думы при освобождении от должности не теряет статус депутата. Статья 93 закона о самоуправлениях наделяет министра правом контролировать только избранного председателя думы, но не вмешиваться в статус избранного народом депутата. Таким образом, аргументы Ушакова об ослаблении легитимности и о том, что министр наказывает избранного народом депутата, являются необоснованными.

Также суд отмечает, что достаточность оснований для отстранения мэра от должности не имеет ничего общего с математическим подсчетом того, сколько нарушений следует считать доказанными или подтвержденными. Одного серьезного нарушения достаточно, чтобы стать основанием для отстранения.

Несмотря на неудачную аргументацию в приказе Пуце, можно установить три нарушения, и суд счел их достаточными для отстранения Ушакова от должности.

В распоряжении Пуце перечислялся ряд нарушений, допущенных Ушаковым в качестве мэра Риги и держателя долей капитала Rīgas satiksme. Например, при подготовке отчета об исполнении бюджета Рижского самоуправления за 2017 год в финансовых данных Rīgas satiksme были неверно учтены 18,43 миллиона евро. В результате средства были использованы не по назначению, предусмотренному бюджетом самоуправления. Тем самым, по мнению Пуце, Ушаков нарушил целый ряд норм.

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