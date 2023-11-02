"Если раньше руководство больше занималось такими вещами — назовем их эзотерическими или более "мягкими" — которые хорошо выглядят со стороны, но не несут в себе никакого содержания, то теперь курс повернулся к тому, чтобы делать более практические вещи. И мы это действительно делаем, а не занимаемся организацией различных хакатонов, бесконечными разговорами, не приводящими к действию", — так охарактеризовал работу предыдущего руководства Рижской думы нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") в программе Spried ar Delfi.