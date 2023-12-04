Прошел год с тех пор, как нетрезвых водителей стали не только штрафовать, но и конфисковывать их автомобили за вождение под воздействием более 1,5 промилле. Однако очередное повышение штрафов с угрозой взыскания с нетрезвых водителей до 3 млн евро не искоренит пьянство за рулем — такое мнение в интервью Delfi высказал автожурналист Паулс Тимротс.

“Около тысячи конфискованных машин в этом году наверняка наберется. Это значит, что у тысяч людей в семьях полная катастрофа: единственного кормильца лишили единственной машины, да еще и без прав сидеть приходится — есть все поводы пить больше. А если взамен даже не предложить ему Миннесотскую программу, то что это за отношение со стороны государства? Нам такие люди не нужны? Что уж говорить про три миллиона евро…”, — указал Тимротс.

По его мнению, в Латвии должна быть социальная программа для зависимых от алкоголя и их семей.

“Что с ними происходит? Думаю, там такие катастрофы… Я сомневаюсь, что жена вдруг стала счастливее или богаче от того, что у ее мужа отобрали машину, права и деньги. Рейнис [Познякс] тоже очень хорошо сказал, что даже в благополучных государствах пьют — разницы нет — но это не делает их неблагополучными. Но в нашей стране люди пьют от хреновой жизни! У нас плохие экономические условия, неспокойные политические условия, состояние здоровья из-за ковида. И люди испытывают такой стресс, что у них нет другого способа его снять”, — считает журналист.

Автоэксперт упрекнул политиков в поверхностном понимании проблемы пьянства за рулем.

“[...] Как только люди попадают в правительство, насколько я могу судить по последним десятилетиям, они все поступают одинаково. Они все говорят: "Давайте наложим штраф, и тогда наступит спокойствие", но их совершенно не волнует, почему люди это делают. Это штраф, который ничего не дает, а при такой плохой полиции, как у нас, шанс ей попасться невелик. Если ловят несколько тысяч в год за превышение 1,5 промилле, то у нас еще десятки тысяч ездят с 0,5 до 1,5 промилле — это по принципу пирамиды. А до 0,5 за руль садится, может быть, половина общества — мы не знаем! Такие масштабы…Но если бы кто-то смог доказать, что ужесточение наказания может вылечить от пьянства, он бы уже был чемпионом мира и богачом. Есть очень много методов бросить пить, но мало какой из них работает. Поэтому ужесточение наказания ничего не даст”, — заключил Тимротс.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram