Новая Кекавская магистраль — редкий пример качественно реализованного и продуманного проекта в латвийской дорожной инфраструктуре. На национальном уровне дороги по-прежнему строятся вразнобой и без учета транспортного потока со стороны Эсторнии и Литвы. Об этом в интервью Delfi рассказал автожурналист Паулс Тимротс.

По словам Тимротса, стратегическая обоснованность крупных дорожных проектов в Латвии до сих пор вызывала много вопросов.

“Проблема, с которой мы до сих пор сталкивались, заключается в том, что мы ориентировались на тупую российскую сторону — все, что строилось, в основном было ориентировано на нее. Например, дорога на Плявини — эта Тинужское шоссе. Зачем? Что нам там нужно? Мы не дружили с литовцами и эстонцами, не сделали транзит через Латвию. У нас даже нет места для остановки большегрузного транспорта — он может въехать в Литву, остановиться и поехать в Эстонию, не останавливаясь в Латвии, где его не любят и прогнали со всех придорожных стоянок. Это не такое уж большое расстояние — от Риги до Айнажи 100 километров, а от Риги до Бауски — 60 километров. Нам трудно обустроить эти 160 километров”, — указал автоэксперт.

В качестве плохого примера Тимротс также привел два шоссе до Кулдиги.

“Оба асфальтируем, оба чистим, и оба полупустые. Дорога на Кулдигу через Ване — странная. Даже заправки чувствуют, что там пока нет бизнеса, и ничего там не строят. Старая кулдигская дорога через Сабиле и Кандаву тоже умирает, машин там становится меньше. Значит, и возможностей для кафе там меньше, и еще меньше смысла асфальтировать и приводить все это в порядок. Вот такие глупые планы! Я думаю, что нам действительно надо будет посмотреть — если Rail Baltica пойдет вот так, то как-то соединить ее с Литвой и Эстонией еще и автомобильным сообщением. И тогда уже займемся всем остальным! Но сейчас ничего нет…”, — признал журналист.

Тимротс посетовал и на отсутствие единых стандартов при строительстве дорог и улиц.

“Нет хорошего вкуса, и нет стандартов, как строить хорошую дорогу — все делают, что хотят. В итоге получается такой бардак и неразбериха, что мы даже не можем одинаково читать дороги — у каждой автострады свои принципы и своя ширина обочин. Как можно, например, проехать по Тинужскому шоссе и понять, какой будет Лиепайское шоссе? Или когда ты попадаешь на Саулкрастскую объездную дорогу — что это такое со странными обочинами и "карманами"?! Даже если отвезти тебя в эти три места, показать все вокруг и спросить: "Это та же самая страна?", любой компьютер ответит: "Это не та же самая страна!", потому что у нее нет единых стандартов. Но мы как-то привыкли к этому, это печально… [...] Во-первых, у нас нет современных, прогрессивных и четких стандартов для дорог. Наши региональные дороги еще несколько лет назад соответствовали стандарту MP14, который был взят из шведского чертежа, сделанного где-то в 1956 году. Ну, глупость! Но новых, более совершенных стандартов мы не создали, поэтому каждый строит то, что ему приходит в голову — и на улицах, и на шоссе. Поэтому надо сначала разобраться, что есть что. Не знаю, давайте возьмем пример с англичан! У них есть очень четкие типы дорог, очень четкие определения того, что есть что. Но мы не понимаем, что есть что. Поэтому, во-первых, нужен стандарт!”, — указал Тимротс.

Вместе с тем собеседник Delfi высоко оценил новую Кекавскую магистраль.

“Я считаю, что магистраль сделана очень хорошо, видно, что частное партнерство вносит значимый интеллектуальный вклад. Это удачная дорога — на ней хорошая видимость и правильное расположение дорожных знаков. Это пример того, куда может двигаться частное партнерство. Видно, что к работе подключился человек с головой, а не какой-нибудь ленивый проектировщик, который может только отличить карандаш от циркуля. И это работает! Я был бы за то, чтобы таких проектов было больше — это хороший пример того, что мы можем сделать нормальную дорогу”, — заключил автожурналист.



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