Высказывания президента России Владимира Путина соответствуют нынешнему российскому внешнеполитическому курсу, который включает в себя резкую позицию и агрессивную риторику в отношении западных стран. Об этом Delfi сообщили в Бюро по защите Сатверсме (SAB).

Высказывания президента России Владимира Путина соответствуют нынешнему российскому внешнеполитическому курсу, который включает в себя резкую позицию и агрессивную риторику в отношении западных стран. Об этом Delfi сообщили в Бюро по защите Сатверсме (SAB).

Ранее Путин пригрозил Латвии негативными последствиями из-за ее нынешней политики в отношении местных русскоязычных. В SAB отметили, что подобные высказывания пригодятся российским государственным СМИ для формирования общественных настроений как в России, так и за ее пределами.

"Несмотря на неспокойную ситуацию в нашем регионе и в мире в целом, уровень безопасности Латвии как члена НАТО остается стабильным. SAB продолжает следить за ситуацией и предоставлять всю информацию о возможных рисках безопасности высшим должностным лицам Латвии, которые должны оценить ее и принять решение о дальнейших действиях", — указали в бюро.

Ранее в SAB отмечали, что Кремль уже давно использует тему прав русскоязычных для реализации своих политических интересов — она же стала одним из предлогов для начала вторжения в Украину.

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