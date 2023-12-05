"Я не знаю, сколько сейчас, но когда-то в Латвии было 40% русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в этой стране, работают там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то они сами с таким ответным свинством и столкнутся — внутри своей страны", — сказал Путин.