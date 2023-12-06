Процесс высылки граждан России из Латвии, которые не подали документы на получение вида на жительство, будет очень сложным и трудным, признала в среду в комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества начальник Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе.

Управление планирует до середины декабря собрать информацию о гражданах России, которые подали необходимые документы для запроса вида на жительство в Латвии, и тех, которые этого не сделали — последним придется покинуть страну.

"Далее следует процесс высылки, который очень сложен и трудоемок, потому что люди жили здесь очень долгое время. Это потребует довольно большой и тяжелой работы, потому что работать с ВНЖ намного проще, чем с выдворением", — подчеркнула Розе.

Уже сообщалось, что с 1 декабря стартует второй этап выдворения из Латвии граждан России, чей постоянный ВНЖ аннулировали из-за неявки на экзамен по госязыку или неподанных документов на статус постоянного жителя ЕС. Эти люди получат распоряжение о выезде в срок до 30 дней.

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