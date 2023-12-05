С осени начисление пенсии по возрасту, потере кормильца и инвалидности остановлено 575 гражданам России, сообщило Delfi Государственное агентство социального страхования (VSAA). Также должны были прекратить выплаты пособия по безработице, материнству и болезни. Причиной стало аннулирование их ВНЖ в Латвии из-за неявки на экзамен по госязыку или неподанных документов на статус постоянного жителя ЕС. Как восстановить выплаты, если ВНЖ аннулирован?

Остановка выплат связана с аннулированием постоянных видов на жительство в Латвии этих граждан России. Для подавляющего большинства лишение ВНЖ связано с принятыми в прошлом сентябре поправками к Закону об иммиграции, по которым автоматический постоянный вид на жительство бывших неграждан Латвии, получивших гражданство России после мая 2003 года, утратил силу со 2 сентября 2023 года.

Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, гражданам РФ надо было пройти ряд процедур. В том числе люди 15-75 лет должны предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года.

Больше половины заявителей языковой экзамен не сдали. Возник и ряд других нюансов, не учтенных поправками. В итоге, всем, кто неуспешно сдавал или имел уважительные причины не явиться на экзамен, оформят ВНЖ на два года с сохранением социальных прав — за это время они обязаны подтянуть язык до А2, если хотят остаться в Латвии.

VSAA продолжает выплачивать пенсии, пособия и компенсации тем гражданам РФ (бывшим негражданам Латвии), которые, по полученным из Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) данным до 1 сентября:

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