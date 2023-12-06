Бывший посол Латвии в Италии Солвита Аболтиня в дальнейшем возглавит посольство Латвии в Нидерландах. Об этом сообщает Latvijas Televīzija.
Кандидатуру Аболтини на должность посла в Нидерландах на закрытом заседании уже поддержали члены комиссии Сейма по иностранным делам.
В настоящее время работой посольства руководит временный уполномоченный секретарь.
Солвита Аболтиня — бывший член партии "Новое Единство" и спикер Сейма Латвии. Она ушла из политики после растущей критики в адрес ее политической деятельности и падения рейтингов.
В 2018 году, когда Министерствo иностранных дел возглавлял нынешний президент, тогдашний политик "Нового Единства" Эдгарс Ринкевич, Солвита Аболтиня стала послом Латвии в Италии.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь