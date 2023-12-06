Бывший посол Латвии в Италии Солвита Аболтиня в дальнейшем возглавит посольство Латвии в Нидерландах. Об этом сообщает Latvijas Televīzija.

Кандидатуру Аболтини на должность посла в Нидерландах на закрытом заседании уже поддержали члены комиссии Сейма по иностранным делам.



В настоящее время работой посольства руководит временный уполномоченный секретарь.

Солвита Аболтиня — бывший член партии "Новое Единство" и спикер Сейма Латвии. Она ушла из политики после растущей критики в адрес ее политической деятельности и падения рейтингов.

В 2018 году, когда Министерствo иностранных дел возглавлял нынешний президент, тогдашний политик "Нового Единства" Эдгарс Ринкевич, Солвита Аболтиня стала послом Латвии в Италии.

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