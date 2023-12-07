Прошел год с тех пор, как общество "Центр общественной памяти" призвало власти Даугавпилса изменить названия улиц, которые "ассоциируются с коммунистическим режимом", однако город остался на своим – названия не будут изменены. Теперь общество обратилось за помощью в Сейм, сообщает LSM.

"Центр общественной памяти" призывает Сейм принять закон об изменении названий таких улиц.

"Всего в Даугавпилсе 452 улицы, и только семь из них получили имена латышских деятелей культуры", — сетуют в центре. В прошлом году активисты призвало Даугавпилс ликвидировать 15 названий улиц, "связанных с советской эпохой". Среди таковых упоминаются улицы имени Пушкина и Ошкална.

Историк центра Дидзис Шенбергс ("Новое единство") отметил, что изменение названий улиц имело бы символическое значение.

"Даже если Отомар Ошкалнс был частным лицом, переименование улиц партизанских командиров Красной Армии — необходимый процесс, чтобы Латвийская Республика показала, что здесь не будут нянчиться с коммунистами и рашистами", — пояснил политик.

В течение года Даугавпилс не принял решения о переименовании ни одной из улиц. Городские власти пояснили, что для этого нет общественного запроса среди местных жителей.

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