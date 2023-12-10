Министерство благосостояния выделило более 30 тысяч евро на кампанию, направленную против домашнего насилия. Но за две недели с момента ее начала не был опубликован ни один пресс-релиз, нет постов в соцсетях, публикуются лишь устаревшие материалы. В министерстве Delfi сообщили, что юристы сейчас оценивают исполнение заключенного договора.

23 ноября на сайте министерства было размещено сообщение о начале кампании, но по ссылке в тексте можно найти материалы, опубликованные в 2020 году. 5 декабря портал Delfi обратился в министерство с вопросами по поводу кампании, в том числе о планируемых расходах на ее реализацию, и мероприятиях.

На конкурс, дающий право проводить кампанию, подали заявки SIA Jazz Communications (сумма предложения 33 000 евро), SIA Nords Porter Communications (32 710 евро), SIA Not Perfect Riga (32 900 евро) и SIA PR KVADRĀTS (33 090 евро), которое и набрало наибольшее количество баллов и завоевало право заключить контракт. Напомним, это агентство, более известное на рынке как AW Olsen & Partners, является чемпионом в гонке PR-закупок министерств. Правда, PR KVADRĀTS также дал понять, что привлечет к реализации кампании и других субподрядчиков.

Руководитель проекта Шарлотта Ламберте заверила портал Delfi, что сейчас предпраздничный сезон и работы много, поэтому может показаться, что все идет медленно. Однако работа над кампанией идет по плану. О запуске кампании было объявлено 23 ноября, поскольку 25 ноября отмечается Международный день ООН по искоренению насилия в отношении женщин, который также знаменует начало 16-дневного периода мероприятий ООН по всему миру, направленных на привлечение внимания к этой теме.

Следующий пресс-релиз по статистическим данным запланирован на 19 декабря. Кампания пройдет в цифровой среде, а рекламные щиты будут размещены в окружающей среде и на экранах, в том числе за пределами Риги. Также запланированы интервью с экспертами Министерства благосостояния и специалистами кризисных центров. В январе планируется снять видео с "лицами" кампании, которых сейчас все еще разыскивают.

В беседе с Delfi директор Департамента политики в отношении детей и семьи Министерства благосостояния Илзе Курме признала, что не очень довольна ходом кампании. Работа с победителями конкурса идет слишком медленно, поэтому для оценки исполнения заключенного договора привлечен Юридический департамент Министерства благосостояния.

Напомним, 30 ноября Сейм в окончательном чтении принял закон, предусматривающий ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемую Стамбульскую конвенцию.

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