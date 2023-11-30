В четверг, 30 ноября, Сейм утвердил в окончательном чтении законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (так называемой — Стамбульской конвенции). "За" проголосовал 51 депутат партий правящей коалиции — "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". К этому решению Латвия шла более десяти лет.

Главная цель Стамбульской конвенции — защита женщин от насилия, жертв семейного насилия, что подчеркивалось неоднократно. Однако этот документ стал мишенью для нападок политиков, придерживающихся традиционных, консервативных взглядов, и что важно — выступающих против правового признания однополых браков, хотя в конвенции об этой форме партнерства ничего не сказано. Пункт "с" 3-й статьи Стамбульской конвенции дает лишь определение термину "гендерный" — "социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женщинам и мужчинам". Тем не менее противники ратификации утвержали, что Стамбульская конвенция ставит под угрозу существование традиционной семьи, традиционных ролей мужчины и женщины. Именно эти споры в течение более чем десяти были причиной, по которой Латвия откладывала ратификацию Стамбульской конвенции.

Чтобы обеспечить в Сейме поддержку большинства депутатов, Министерство благосостостояния в этот раз внесло в законопроект о ратификации Стамбульской конвенции статью, которая содержит ссылку на Сатверсме Латвии: "При реализации конвенции Латвии применяет ценности, принципы и нормы, включенные в Сатверсме Латвийской Республики, особо в отношении защиты прав человека, равноправия мужчин и женщин, защиты и поддержки брака, семьи и прав детей". Напомним, что в 2005-м году Сейм утвердил первое предложение 110-ю статьи Сатверсме в следующей редакции — "Государство защищает и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей".

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Итоговому голосованию в Сейме предшествовали многочасовые дебаты. Самый популярный образ последствий ратификации Стамбульской конвенции, который использовала оппозиция: мужчины смогут носить женское платье.

"Господин Юдин, вы в числе прочего упомянули человека, который, надев платье, идет куда-то, подвергается нападению, причинению вреда, и тогда, если есть Стамбульская конвенция, то она его защищает. Алиллуйя! В этот момент я наконец поняла, о чем эта конвенция, что на самом деле защищает эта конвенция и для чего она была создана. Ну а кого же еще, если мужчина в платье?", — обратилась к главе Юридической комиссии Сейма, отвечающей за подготовку законопроекта Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте")

Сам Андрей Юдин, презентуя законопроект о ратификации с трибуны Сейма, пытался успокоить коллег, обеспокоенных сохранением традиций: "Что касается традиций, то такой вопрос тоже задавался. В комиссии мы говорили о том, можно ли праздновать Янов день или нет. Конвенция не предусматривает отказ от Янова дня. Конвенция написана для всех стран, и если есть страна, в которой есть традиции, связанные с насилием, то в конвенции указано, что такие традиции не допускаются. Об этом весь сказ. В Латвии мы таких традиций не видим".

"Что такое латышскость, какова истинная природа латыша, что такое латышский мужчина и каково наше восприятие, и стоит ли нам действительно работать над изменением привычек в системе образования… Латвийская природа, традиции заключаются в том, чтобы уважать и лелеять женщин и девочек, а особую роль в нашей национальной культуре играет матери, которую мы уважаем еще больше. Это истинная культура латышей, которая отражается во многих народных песнях", — заявил депутат Сейма от оппозиционного Национального объединения Янис Грасбергс, считающий, что Латвии не нужно ратифицировать конвенцию, чтобы оградить женщин от насилия.

"На самом деле, то, что я вижу во всей этой Стамбульской конвенции, без декларативных установок, это один вопрос — социальный пол. Вот сегодня я чувствую себя мужчиной, потому что я родился мужчиной. Но теперь случится так, что здесь, в Сейме, да и повсюду, начнут проявляться социальные гендеры. Это главное", — сказал Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте".

"Что означают стереотипные роли женщин и мужчин?", — продолжила идеи однопартийца депутат Рамона Петравича: "Стереотипизм — нормальное явление в человеческом обществе. Есть роль матери и роль отца. Есть роли дочери и сына. Есть роль мужа и роль жены. Все эти роли являются нормальной социализацией в человеческом обществе. Я согласна, что никакая дискриминация по признаку социальных ролей не допускается, но людей очень беспокоят различные "прогрессивные" (в кавычках) тенденции к полному искоренению полов человека".

"Министр культуры — женщина, министр юстиции — женщина. Председатель Сейма — женщина, из пяти членов Президиума Сейм трое — женщины, премьер — женщина, президент страны — гей. Какую политическую карьеру может в этой стране построить гетеросексуальный молодой мужчина, 40-летний мужчина? Да никакую! Ему нужна Стамбульская конвенция, чтобы его спасти. Иначе карьеры нет у него", — возмущался с трибуны Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте").

Если мы ничего не можем изменить — то можем сложить мандаты



"Здесь высказывались мнение — традиционных ролях, традиционной культуре, что такое понимание человека. Но, если смотреть с исторической точки зрения, было еще и крепостное право. И крепостное право было традиционным, традиционной культурой, и в то время были люди, которые очень хотели его сохранить, были люди, которые не хотели, чтобы девочки посещали школы или чтобы они отучились четыре класса и встали к плите, говорили, что у женщины женская роль, и это традиционные ценности", — парировал оппозиции депутат Сейма Атис Швинка.

В защиту ратификации Стамбульской конвенции эмоционально выступила депутат Антонина Ненашева ("Прогресивные").

"По данным Центрального статистического управления, каждая четвертая латвийская женщина подвергается прямому физическому насилию. Итак, нас в зале 33 женщины-депутата Сейма. Это означает, что по статистике как минимум 8 из нас подвергались или подвергаются физическому насилию", — сказала Ненашева: "Коллеги, каждую пятидесятую латвийскую девушку (опять же данные ЦСУ) принуждали позировать обнаженной перед другими людьми или на камеру, фотографироваться или снимать это на видео, принуждали к прикосновения к ее телу или к интимным местам обидчика, либо заставляли совершить половой акт. Каждая пятидесятая женщина в Латвии в детстве подвергалась сексуальному насилию, чаще всего со стороны знакомых мужчин".

Далее Ненашева процитировала выдержки из эмоциональных рассказов женщин, подвергавшихся насилию:

"Когда мне было 14 лет будущий муж моей матери начал меня избивать. Это был мой самый длительный опыт борьбы с насилием. Последний раз он поднимал на меня руку, когда мне было уже 25 лет".

"Деньги, которые он зарабатывал, не доходят ни до меня, ни до наших детей. Это была одна из причин, по которой я не могла уйти. Пособия записаны на имя мужа, деньги находятся на счету мужа. Пока я не выдержала и не обратилась за общественной помощью".

"Меня душили, швыряли о стену и мебель. Когда я была беременна, меня швырнули на диван, от чего у меня образовался синякна животе".

"Я несколько раз пыталась уйти от этого мужчины, после чего следовали попытки моего мужа покончить жизнь самоубийством".



"Коллеги, я, конечно, слышу упреки, что конвенция ничего не изменит. Но ведь тогда и мы можем сложить мандаты депутатов, если ничего не сможем сделать. Я верю, верю, что мы можем, сможем сделать и это изменить. Тем, кто говорит, что достаточно одного Уголовного закона — нет, к сожалению недостаточно. 19 уголовных процессов над Русиньшем оказалось недостаточно, чтобы предовтратить убийств женщины на глазах у ее ребенка в Екабпилсе", — сказала Ненашева.

Почему Сейм ратифицировал Стамбульскую конвенцию именно сейчас?



Во-первых, Латвия уже плохо выглядела на международном фоне. К 2023 году осталось все шесть стран ЕС, которые не ратифицировали документ: Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия, Литва и Латвия.

Во-вторых, ратификации способствовали изменения состава правящей коалиции, произошедшие в этом году. Премьерское "Новое Единство", которое всегда выступало за ратификацию, сменило коалиционных партнеров. Национальное объединение и "Объединенный список", придерживающихся консервативных воззрений, в Кабинете министров сменили "Прогрессивные" и СЗК. И если "Прогрессивные" всегда были убежденными сторонниками ратификации, то СЗК смягчил свою прежде консервативную, традиционалистскую позицию при присоединении к правящей коалиции. Фактически обязательство голосовать как за законопроекты, вводящие в Латвии институт партнерства, так и за ратификацию Стамбульской конвенции, снимало для СЗК препятствия на пути возвращения к власти в стране после почти пятилетнего перерыва. Правда, пришлось прибегнуть к политическому компромиссу: в законопроект о ратификации конвенции была внесена статья, содержащая ссылку на Сатверсме Латвии, что призвано успокоить тревоги консервативной части политической элиты и общества.

В-третьих, в этом году эмоциональный фон, подтолкнувший политиков к принятию решения, создало резонансное убийство в Екабпилсском крае. Женщина была жестоко убита бывшим сожителем — на глазах своих матери и ребенка. Вскоре стало известно, что женщина подвергалась преследованиям со стороны бывшего мужа на протяжении долгого времени — об этом знали и правоохранительные учреждения, и знакомые, друзья и коллеги погибшей. Неспособность государственной правоохранительной системы оградить жертву от преследований, что и привело к трагедии, вновь актуализировала вопрос о том, насколько Латвия готова бороться с насилием против женщин и семейным насилием. Уже в июне этого года Сейм внес поправки в Уголовный закон поправки, ужесточающие наказание за преследование (сталкинг). Впредь за преследование грозит наказание в виде лишения свободы, принудительных работ или денежного штрафа, то есть, сталкинг стал уголовно-наказуемым деянием.

О чем же говорится в Стамбульской конвенции?



Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была подписана в Стамбуле 11 мая 2011 года, отсюда и обиходное название. С полным текстом конвенции на русском языке можно ознакомиться здесь, вступила в силу 1 августа 2024 года. С полным текстом конвенции на русском языке можно ознакомиться здесь.

Конвеция дает следующие важные определения:

"Насилие в отношении женщин" понимается как нарушение прав человека и форма дискриминации в отношении женщин и означает все акты насилия по гендерному признаку, которые приводят или могут привести к физическому, сексуальному, психологическому или экономическому ущербу или страданиям в отношении женщин, включая угрозы таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, независимо от того, происходит ли это в публичной или частной жизни";

"Домашнее насилие" означает все акты физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые происходят в кругу семьи или в быту или между бывшими или нынешними супругами или партнерами, независимо от того, проживает или не проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и жертва".

Насилие в отношении женщин рассматривается в Стамбульской конвенции как нарушение прав человека и форма дискриминации.

Конвенция обязывает государства ввести уголовную ответственность за такие деяния как калечащие операции на женских гениталиях, принудительные браки, преследование (сталкинг), принудительные аборты и принудительная стерилизацию.

Вопреки бытующему мнению о том, что документ носит декларативный характер, в Стамбульской конвенции достаточно четко прописаны практические оказания поддержки жертвам насилия. Государства, ратифицировавшие конвенцию, должны обеспечить:

создание специализированных служб поддержки (отдельно оговаривается, что должны существовать центры поддержки жертв сексуального насилия, обеспечивающие медицинское и судебно-медицинское обследование);

доступ к механизмам подачи индивидуальных или коллективных жалоб;

убежище для безопасного размещения жертв насилия — в первую очередь, женщин с детьми;

функционирование общегосударственных бесплатных горячих телефонных линий, дающих возможность получить информацию и консультации при соблюдении конфиденциальности и анонимности;

защиту детей, пострадавших от насилия, а также детей, являющихся свидетелями насилия, оказание им психосоциальной помощи;

поощрение информирования об актах насилиях свидетелями.

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