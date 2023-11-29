Фракция Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Сейме едина в вопросе поддержки ратификации Стамбульской конвенции, заявил в эфире передачи Šodienas jautājums на Латвийском телевидении (LTV) председатель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис.

Ранее в голосовании за передачу Стамбульской конвенции на рассмотрение в комиссиях не участвовал депутат СЗК Аугустс Бригманис. На вопрос о том, будет ли Бригманис голосовать за ратификацию конвенции на заседании Сейма на этой неделе, Рокпелнис ответил, что нет оснований полагать, что депутат поступит иначе.

"Я весьма уверен [в голосовании]. Это один из основных вопросов, в решении которых нужно двигаться вперед. Насилию необходимо положить конец, и это один из шагов на пути к этому", — заявил политик.

В свою очередь, сопредседатель правления "Объединенного списка" Эдвардс Смилтенс подчеркнул, что оппозиционные партии не поддерживают ратификацию Стамбульской конвенции. Он также отметил, что изменения и трансформации в коалиции происходят "на наших глазах", поэтому завтрашний день покажет, каким будет решение Сейма.

Политик также подчеркнул, что 97% Стамбульской конвенции выполнено, 3% — не выполнено. Смилтенс заявил, что в бюджет внесен запрос о выделении Госполиции 1,2 млн евро на приобретение инвентаря — браслетов для надзора и контроля за агрессивными по отношению к женщинам мужчинами.

"Оценивая то, что на данный момент происходит в политике, экономике, что происходит с рассматриваемым бюджетом, мне ясно, что азартная дискуссия о конвенции отвлекает от гораздо более серьезных проблем. Если свяжем конвенцию и насилие против женщин с бюджетом следующего года, созданным новым правительством, летом было дано святое обещание внутренним делам найти финансирование после повышения зарплаты Национальным вооруженным силам (НВС). Это затрагивает вопрос о насилии по отношению к женщинам и способность полиции бороться и расследовать такие дела. Хотя это считается бюджетом безопасности, обещание не выполнено", — сказал Смилтенс.

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