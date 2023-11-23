В четверг, 23 ноября, Сейм снова отклонил инициативу жителей об отзыве подписи Лавтии под Стамбульской конвенцией.

Автор инициативы Андрис Шимфс один раз уже подавал похожее коллективное заявление в Сейм. Комиссия по мандатам, этике и заявлениям тогда решила передать его в Комиссию по иностранным делам, где инициатива была рассмотрена и передана на рассмотрение в Сейме, однако большинство депутатов ее отклонили.

Две недели назад Комиссия по мандатам, этике и заявлениям предложила выдвинуть упомянутую инициативу на дальнейшее рассмотрение. В то же время в комиссии прозвучало мнение о том, что, вероятно, необходимо новое регулирование, которое определит, что в течение шести месяцев нельзя собирать подписи за инициативу, ранее отклоненную Сеймом.

Как сообщалось ранее, в парламенте оценивается законопроект, предусматривающий ратификацию Стамбульской конвенции или Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием по отношению к женщинам и домашнем насилием. Ратификацию конвенции поддерживаю только коалиционные партии, оппозиция выступает против.

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