Можно с полным основанием считать, что в нескольких европейских странах намеренно и целенаправленно ведутся дезинформационные кампании о Стамбульской конвенции, и в публичном пространстве создается ложный миф о цели конвенции и ее правовых последствиях, заявили в Министерстве иностранных дел.

К заседанию юридической комиссии 14 ноября МИД подготовил информационную сводку о значении ратификации Стамбульской конвенции с точки зрения внешнеполитической позиции Латвии и международного права.

Министерство напомнило, что после восстановления независимости Латвия присоединилась к нескольким международным соглашениям в области прав человека, тем самым продемонстрировав свое стремление вернуться в семью европейских демократических стран, для которых права человека являются одной из главных ценностей. Кроме того, соблюдение прав человека на национальном уровне является неотъемлемой частью международной репутации государства.

Стамбульская конвенция, как и любое международное соглашение, создает юридические обязательства для своих субъектов и является "международно-политическим жестом", указывающим на то, что определенный вопрос или проблема важна для страны и она обязуется решать эту проблему различными способами, в том числе принимая помощь и рекомендации из других стран.

МИД обращает внимание на распространение насилия в Латвии. По данным Центрального статистического управления, каждая четвертая женщина в Латвии в возрасте от 18 до 74 лет подвергалась физическому или сексуальному насилию. При это нужно помнить, что статистика отражает случаи насилия лишь частично, потому что нередко люди не рассказывают о нем, рассматривая его как семейное дело или личную ответственность жертвы. Конституционный суд также пришел к выводу, что насилие в отношении женщин по-прежнему широко распространено в Латвии. "Стамбульская конвенция является одним из инструментов, которые могут помочь Латвии решить проблему насилия как превентивно, так и помогая жертвам насилия", — заявили в МИД.

"Решение Конституционного суда от 4 июня 2021 года вносит юридическую ясность в отношении прав и обязанностей, содержащихся в Стамбульской конвенции, их соответствия Конституции, а также фактически развеивает опасения, что Стамбульская конвенция каким-то образом поставит под угрозу латвийское общество или его ценности", — отмечают в МИД.

Все обязательства, вытекающие из Стамбульской конвенции, относятся только к ее применению в соответствии с ее объектом и целью — искоренением насилия против женщин и домашнего насилия. Поэтому, по мнению МИД, препятствий для ратификации Стамбульской конвенции нет. "Если Латвия хочет объяснить свое понимание содержания договора другим странам, при ратификации можно добавить пояснительный текст, как это делали и другие страны", — добавили в министерстве.

9 ноября Сейм передал на рассмотрение юридической комиссии разработанный правительством законопроект, который предусматривает ратификацию Стамбульской конвенции.

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