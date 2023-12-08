Зарплаты политиков, занимающих государственные должности, вырастут в 2024 году на 6%, сообщает LETA со ссылкой на Госканцелярию.

Изменится зарплата президента, председателя Сейма, депутатов Сейма, председателя Верховного суда, министров (включая премьера) и парламентских секретарей.

Как поясняет Госканцелярия, рост меньше, чем мог бы — он ограничен законом о госбюджете на 2023, 2024 и 2025 год. Если бы ограничения не было, зарплаты бы выросли на 12,4%.

Зарплата президента, премьер-министра и председателя Сейма вырастет на 478 евро. Сейчас они получают 7962 евро в месяц, а будут получать 8440 евро.

На 239 евро в месяц увеличится зарплата депутатов Сейма — с 3981 до 4220 евро. Сумма может отличаться в зависимости от дополнительных обязанностей депутата.

Зарплаты министров вырастут на 423 евро — с 7052 до 7475 евро. Парламентские секретари будут получать 6631 евро вместо 6256 евро.

В общей сложности на зарплаты президента, министров, депутатов и парламентских секретарей в 2024 году потратят 2,1 миллиона евро, что на 122 169 евро больше, чем в 2023 году.

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