Сейм третий день продолжает рассматривать проект государственного бюджета на 2024 год в окончательном чтении.

Работа над утверждением бюджетного пакета началась в четверг, когда были приняты почти все поправки к законам, сопровождающим бюджет. В пятницу депутаты приступили к рассмотрению самого проекта государственного бюджета, рассмотрев 265 из 356 предложений, или три четверти предложений.

Политики пообещали не рассматривать бюджет ночью, поэтому рассмотрение основного документа о государственных финансах растянулось на выходные. Бюджет рассматривался с 9 часов утра до 9 вечера.

В пятницу утром депутаты еще довольно активно дебатировали, но к середине дня их активность заметно снизилась.

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