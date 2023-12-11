Европейская комиссия ищет альтернативные решения, как оказать финансовую поддержку раздираемой войной Украине с помощью 26 стран-членов Евросоюза (ЕС) без Венгрии, сказал исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис ("Новое Единство") в интервью Латвийскому радио.

Политик пояснил, что в июне ЕК выступила с предложением о новом пакете поддержки Украины в размере 50 млрд евро в виде грантов и кредитов с 2024 по 2027 год. На этой неделе Евросовет примет решение об утверждении этой поддержки. Очень важно, чтобы Венгрия тоже поддержала оказание помощи, но пока она блокирует это решение. Поэтому неясно, будет ли принято положительное решение на этой неделе.

Домбровскис напомнил, что подобная ситуация была уже в прошлом году, когда ЕК предложила предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 18 млрд евро на 2023 год, а Венгрия до последнего момента блокировала этот вопрос. Но в итоге удалось договориться. Однако на этот раз ЕК уже начала думать о возможных альтернативных решениях, как оказать поддержку Украине при поддержке 26 стран-членов ЕС, признал политик.

На вопрос, что может потребовать Венгрия взамен на уступки в вопросе поддержки Украины на этот раз, Домбровскис ответил, что пока точно не известно. "Есть предположения, что они хотят разблокировать какое-то финансирование ЕС, но есть абсолютно четкие условия, которые Венгрия должна выполнить, чтобы это финансирование было разблокировано", — пояснил Домбровскис, отметив, что поэтому блокирование таких вопросов в повестке дня Европейского совета Венгрии не поможет.

На вопрос, что произойдет, если уступка Венгрии не будет достигнута, исполнительный вице-президент Еврокомиссии ответил, что тогда придется срочно работать над планом Б, в подробности которого он воздержался.

Валдис Домбровскис встретится сегодня в Риге с премьер-министром Эвикой Силиной ("Новое Единство"), сообщила агентству LETA представитель Госканцелярии Инета Магоне.

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